Pro D2 : Aretz Iguiniz, 60 à la suite pour le Guide de l'Aviron Bayonnais

Lors de la réception d'Aurillac, ce vendredi 14 décembre (20h) pour la 15e journée de Pro D2, le pilier bayonnais enchaine un soixantième match officielle d'affilée. Le gaucher de 35 ans n'a plus râté un match de son équipe depuis 2 ans. Un roc et un modèle pour la jeunesse ciel et blanche.

Bayonne, France

Bayonne reçoit Aurillac, ce vendredi 14 décembre (20h), pour la 15e journée de Pro D2, la dernière des matchs aller. Les Bayonnais, en confiance et invaincus à domicile, ont l'occasion d'enchainer une 3e victoire d'affilée et un 6e succès lors des 7 dernières journées.

"La force tranquille"

L'Aviron, qui s'est imposé sans marge lors des deux dernières rencontres face à une solide équipe de Vannes (16-14) et à Colomiers (0-6), a malgré tout fait preuve d'une impressionnante sérénité et solidité, malgré les conditions météorologiques difficiles (pluie et vent) pour la première fois de la saison.

Un homme incarne parfaitement cette force tranquille dégagée par l'Aviron, sa constance, et ses valeurs de plus en plus tournées vers le cru. Cet homme, c'est Aretz Iguiniz, le plus ancien joueur de l'effectif (14e saison professionnelle sous les couleurs de l'Aviron). "Il incarne la solidité, la confiance que peuvent avoir les autres dans sa force tranquille."

"C'est un très bon guide"

Aretz Iguiniz est un roc. A 35 ans, l'Hendayais enchaine face à Aurillac un 60e match officielle de l'Aviron d'affilée. "Il est irréprochable, il est jamais blessé, on veut tous être comme lui", témoigne admiratif le centre Yan Lestrade (21 ans).

Si le pilier gauche n'est pas un modèle d'efficacité offensive - 5 essais en 341 matchs officiels, le dernier le 6 septembre 2014 (au Stade Français) - ni d'abattage en attaque, il reste un guerrier, un pilier de mêlée et surtout "un très bon guide pour l'équipe" selon son manager Yannick Bru.

"Un grand professionnel"

Ce que confirment ses jeunes coéquipiers admiratifs du calme, de l'attitude et de la solidité du grand barbu. "Je pense que c'est le joueur qui a loupé le moins d'entrainements depuis le début de la saison, note Yannick Bru. Il a bien digéré les méthodes de travail, fait preuve d'une _exemplarité dans l'intensité qu'on a mis cette année à l'entraînement_, ça veut dire que c'est un grand professionnel."

"Il est très très important, renchérit Yan Lestrade. Il a beaucoup de choses à apprendre à tout le monde. Il est bien sûr très très respecté." C'est peut-être pour cela, allez savoir, qu'Ugo Boniface lui a cédé la place contre Aurillac. Mardi, une heure après qu'Aretz Iguiniz se soit vu annoncer qu'il serait de repos ce week-end, une première lors d'un match de l'Aviron depuis le 23 décembre 2016 (match à La Rochelle, Top 14), celui qu'on annonce comme son successeur s'est légèrement blessé lors d'une séance de mêlées.

Les Compositions

8 changements dans le XV de départ de l'Aviron avec les forfaits de Boniface (dos), Collet (entorse cervicale) et Bustos Moyano (K.-O.)

Aretz Iguiniz Torsten Van Jaarsveld Toma Taufa Armandt Koster Evrard Oulai Baptiste Héguy Antoine Battut (cap) PJ Van Lill Guillaume Rouet Tristan Tedder Arthur Duhau Yan Lestrade Sean Robinson Maxime Marty Julien Tisseron

Remplaçants : Grégory Arganèse, Bandisa Ndlovu, Filimo Taofifenua, Guillaume Ducat, Emmanuel Saubusse, Romain Barthélémy, Bastien Fuster, Luc Mousset

Aurillac diminué avec 20 joueurs à l'infirmerie