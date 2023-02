Pro D2 : le FC Grenoble réalise le coup parfait à Béziers (19-20)

Une semaine après leur victoire bonifiée face à Colomiers (34-20) , les rugbymen du FCG se déplaçaient à Béziers ce vendredi 24 février pour le compte de la 22e journée de Pro D2. Des Biterrois qui avaient posé quelques problèmes aux Grenoblois (19-15) au stade des Alpes lors de la première journée. Menés quasiment tout le match, les Grenoblois ont su trouver les ressources pour de nouveau arracher la victoire juste avant la sirène (19-20).

Grenoble s'accroche au score

Après un début de partie assez pauvre, ce sont les Biterrois qui frappent les premiers pour mener 7-0 (20e minute). Quelques minutes plus tard, l’arrière grenoblois Julien Farnoux remet directement à son adversaire James Tofa qui n’a plus qu’à sprinter pour aller aplatir en coin et permettre à son équipe de mener 12 à 0.

Imprécis, les Grenoblois peinent à trouver des solutions mais obtiennent une pénalité pour enfin ouvrir leur compteur après la demi-heure de jeu par la botte de Corentin Glénat (12-3), de retour de blessure. Puis sur un contre depuis leurs 22 mètres, les Grenoblois remontent le terrain sur plus 80 mètres pour aller marquer par Corentin Glénat qui passe la transformation (12-10).

Les Grenoblois privés de ballon au retour de la pause

Au retour des vestiaires, les Biterrois enchainent les temps de jeu dans le camp grenoblois. Les Rouge et bleu tiennent bon pendant près d’un quart d’heure jusqu’à une combinaison des avants de Béziers sur une touche à 5 mètres (19-10). Sur le renvoi, Steeve Blanc-Mappaz contre un dégagement et va aplatir dans l’en-but pour permettre au FCG de recoller au score (19-15) malgré la transformation manquée.

Les Grenoblois ont quelques munitions pour tenter d’arracher la victoire mais buttent sur la défense biterroise. Jusqu'à cette dernière touche à 5 mètres de l'en-but adverse, où le maul grenoblois termine dans l'en-but. La transformation est manquée après la sirène, et les Grenoblois réalisent le coup parfait (19-20) après avoir couru derrière le score pendant tout le match. Une victoire qui permet au FCG de provisoirement revenir à hauteur de Mont-de-Marsan sur la deuxième marche du classement, avec un match en moins.