Pour la 17e journée de Pro D2, Bayonne accueille Aurillac. Après avoir fait match nul à Agen, l'Aviron va devoir montrer plus de caractère pour lancer son année à domicile, face à une équipe qui l'avait dominé dans le combat et l'engagement, notamment en première période, lors du match aller.

Pro D2 : Bayonne avec Usarraga et Taofifenua en troisième ligne pour recevoir Aurillac, Duhau sur le banc

Après une reprise loin d'être convaincante avec un match nul à Agen jeudi dernier 16-16, les Bayonnais reçoivent Aurillac ce vendredi à Jean Dauger. Au match aller, malmenés devant et brouillons en conquêtes, les hommes de Yannick Bru n'avaient dû leur salut qu'à un exploit de Rémy Baget, auteur d'un doublé dont une interception de près de 50 mètres.

Encore dépendant des exploits personnels de ses individualités, l'Aviron Bayonnais va devoir faire preuve de caractère face à une équipe d'Aurillac typique de cette deuxième division. "Dans le secteur mental, on a quand-même un peu failli le week-end dernier, donc c'est bien, ça va nous permettre de faire le lien entre le match contre Agen et celui à venir contre Aurillac. La semaine dernière, on n'était pas au rendez-vous" estime l'entraîneur Antoine Battut.

Quand on joue à Bayonne, il y a des conditions non négociables à remplir avant de rentrer sur un terrain. Honorer le maillot, vouloir en découdre... - Antoine Battut, entraîneur de l'Aviron Bayonnais.

Privés de Maxime Lafage, touché au dos, et de Sireli Maqala, les Bayonnais pourront compter sur les retours d'Asier Usarraga au poste de troisième ligne aile et d'Arthur Duhau sur le banc, qui font leur retour après avec manqué plusieurs mois de compétition.

Voici la composition de l'Aviron Bayonnais pour la réception d'Aurillac :

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 19h15.

