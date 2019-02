Pro D2 : inverser la tendance pour le BO contre Soyaux-Angoulême

Biarritz, France

Gagner. Voilà l'objectif du BOPB qui accueille Soyaux-Angoulême vendredi soir à Aguilera pour le compte de la 21e journée de Pro D2. Une semaine après la défaite encourageante à Nevers (20-16), les Rouge et Blanc, dixièmes au classement, sont à cinq points des phases finales. Ils doivent impérativement gagner s'ils ne veulent pas être distancés par le peloton de tête. Mais la tâche ne sera pas simple. Les Charentais font figure d'adversaires directs. Le SAXV pointe à la 9e position du championnat (un point devant le BO). Lors de la dernière journée, les Angoumoisins se sont imposés largement face au promu Bourg-en-Bresse (41-15) et lors du match aller - le 11 novembre dernier - ils se sont largement imposés face aux Biarrots (31-15) dans leur stade de Chanzy. Engranger des points et continuer avec l'esprit qu'ils ont affiché dans la Nièvre, la victoire seule ne suffira pas pour le BOPB qui enchaînera ensuite avec deux déplacement (à Aix-en-Provence et à Carcassonne).

Les déclarations

Tyrone Elkington : "Si on regarde leur ligne de trois-quart, ils sont très dangereux, ils ont un bon jeu au pied et ils mettent la pression comme ça sur leur adversaire. Si l'on regarde le classement, ils sont au même niveau que nous donc c'est l'occasion de creuser l'écart et recoller avec le Top 6. On a montré qu'on avait les armes, qu'on est capable de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat, on l'a vu à Oyonnax, à l'extérieur, et contre Nevers. Cette équipe a du potentiel, et je pense qu'on en a encore sous le pied."

Matthew Clarkin : "C'est un match important, parce qu'à notre place, chaque match gagné ou perdu change complètement le contexte et notre saison. Notre objectif c'est de jouer les phases finales, mais il faut qu'on fasse aussi attention derrière. On a l'occasion sur ce match de priver un concurrent direct de point. Le résultat de ce match nous dira ce qu'on peut espérer pour la suite."

Les compos

L’équipe de Soyaux-Angoulême XV : Ric – Bureitakiyaca, Mau, Wilson, Sitauti – (o) Jones, (m) Ayestaran - Witt, Muarua, Laulhé - Kruger, Landman - Tevdorashvili, Héguy, Guion.

Remplaçants : Boundjema, El Jaï, Coletta, Huete, Laforgue, Pehau, Lescure, Sclavi.

