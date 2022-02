Pro D2 : attristés mais pas résignés, des anciens du FCG veulent l'union sacrée derrière le club grenoblois

Pour le FCG, 13ème de pro D2 avec seulement un point d'avance sur le premier relégable, les temps sont durs. Friables sur leur pelouse, inconstants, les Grenoblois n'ont pas de marge et vont devoir sauver leur place sur les dix derniers matchs de la saison. Une situation inédite, mais dans laquelle les anciens joueurs ne lâchent pas leur club, plusieurs d'entre eux, que France Bleu Isère a contacté réclament même l'union sacrée derrière les joueurs et le club.

"Un crève-cœur" Romain Magellan, ancien pilier désormais consultant pour Canal +

Romain Magellan, Eric Ferruit et Florian Faure ont tous porté le maillot Rouge et Bleu lorsque le FCG faisait partie de l'élite du rugby français. Aujourd'hui, ils continuent à suivre de très près le club, et sont avant tout peinés de le voir englué dans les bas-fonds de la Pro D2 " j'ai fait pas mal de match pour Canal+ cette année et c'est difficile à vivre, c'est un vrai crève-cœur " explique l'ancien pilier Romain Magellan, désormais consultant pour la chaine cryptée. " Ce n'est pas la place de notre club, on doit être en haut de l'affiche " abonde Eric Ferruit talonneur de la glorieuse époque des mammouths. Mais aucun d'entre eux ne perd espoir.

" Ils ont prouvé qu'ils étaient capables " Florian Faure ancien troisième ligne

Romain Magellan n'est " pas alarmiste ", pour Florian Faure, ancien troisième ligne des années 2010 désormais consultant pour France Bleu Isère " il ne faut pas enterrer le FCG ", et pour cause " il reste 10 matches à jouer, il y a des confrontations directes avec d'autres équipes à la lutte pour le maintien, et ils ont prouvé contre Mont-de-Marsan et à Bayonne qu'ils étaient capables, mais il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a un club à sauver" continue "tarti" qui a joué 94 matchs sous le maillot grenoblois.

" Toujours facile de critiquer " Eric Ferruit, ancien talonneur des mammouths

Des anciens qui réclament maintenant l'union sacrée derrière le FCG et ses joueurs. " C'est facile de critiquer " dit Eric Ferruit " mais si dans les moments compliqués on ne peut pas compter sur ceux qui ont le sang "rouge et bleu", le rugby perd toutes ses valeurs. Je connais les joueurs, dont certains que j'ai eu chez les jeunes, ils sont dignes de confiance et moi je pousse avec eux ". Même discours chez Romain Magellan " je comprend la tristesse voire même la colère des supporters, mais il faut qu'on fasse l'union. Pour les joueurs, sentir qu'on appartient à toute une ville et tout un groupe c'est une des solutions ". Conscient que faire corps sera certainement la clef du maintien en Pro D2, le FCG a d'ailleurs lancé une opération pour faire venir un maximum de spectateurs au Stade des Alpes vendredi, en offrant deux places supplémentaires à tous ses abonnés.