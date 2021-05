Pro D2 : après la sirène, le Biarritz Olympique se qualifie en finale en allant gagner à Vannes (34-33)

Inespéré pour le BO. Le Biarritz Olympique s'impose à Vannes en demi-finale de Pro D2 sur la pelouse de la Rabine ce dimanche (34-33). Lors du premier acte, les deux équipes se sont rendus coup pour coup, notamment au sol dans un énorme combat, comme lors des dernières rencontres entre les deux formations. Les Biarrots, auteurs de deux essais (Speight à la 23e minute et Bosch, 30e), ont perdu la tête au score dans les toutes dernières secondes de la première période à cause d'un essai breton (Curtis, 38e). À la mi-temps, le Biarritz Olympique était mené 13-12, mais avait perdu deux joueurs sur protocole commotion : James Hart et Yvan Watremez.

La deuxième mi-temps a été du même ordre au niveau de l'intensité. Mais les Bretons sont mieux sortis des vestiaires : deux essais coup sur coup pour prendre le large (Seneca, 49 ; Edwards, 53e et 27-15). Globalement, les Biarrots ont été trop pénalisés (dix fois). Mais ils ont cru jusqu'au bout, ils se sont battus. Lucas Peyresblanques, intenable depuis son entrée, va aller à dame (30-27, 73e) profitant d'une supériorité numérique après le carton jaune écopé par Barry à Vannes. Et alors que tout espoir était perdu, que les secondes s'égrainaient sur la pelouse de la Rabine, il a surgi : Gavin Stark. L'ailier biarrot, profitant d'une belle percée de Peyresblanques, va inscrire un essai après la sirène pour aller libérer les Rouge et blanc (34-33).

Contre Perpignan en finale

Le BO rejoint Perpignan en finale de Pro D2. L'Usap vainqueur un peu plus tôt ce dimanche d'Oyonnax (27-15), emmenée par un grand Melvyn Jaminet. La finale entre Biarritz (3e de saison régulière) et Perpignan (1er) se jouera samedi 5 mai au GGL Stadium de Montpellier à 17h30. Le vainqueur ira directement en Top 14. Le finaliste malheureux affrontera le 13e de première division lors d'un match de barrage, le samedi 12 juin. La première finale depuis 2006 pour le BO.