Pro D2 : avant la réception de Bayonne, le capitaine de Nevers Thomas Ceyte explique sa signature à l'Aviron

Ce sera un drôle de match ce vendredi 28 janvier pour le capitaine de Nevers. L'USON de Thomas Ceyte reçoit l'Aviron Bayonnais (20h45), club que le deuxième ligne rejoindra la saison prochaine. Pour la première fois, l'ancien dacquois qui fêtera bientôt ses 30 ans a expliqué à France Bleu Pays Basque, dans 100% rugby, comment s'est fait son choix et les contacts avec les ciels et blanc.

France Bleu Pays Basque : Comment s'est faite cette signature ?

Thomas Ceyte : Ça s'est fait naturellement. Je cherchais à me remettre un peu en difficulté, cela fait 5 ans que je suis à Nevers. Je voulais voir un peu autre chose et essayer d'avoir un gros projet pour monter en Top 14. Quand Bayonne s'est manifesté, j'ai coupé court à toute autre discussion avec d'autres clubs. C'est là où je voulais aller, donc ça s'est fait assez rapidement. Je n'ai pas été chiant, je voulais vraiment signer à Bayonne. En plus, derrière il y a les signatures de Machenaud et de Lopez qui ont été annoncées, donc d'autant plus content d'avoir signé à Bayonne. Maintenant, j'espère qu'on aura une belle équipe l'année prochaine et si c'est possible en Top 14.

Quand Bayonne s'est manifesté, j'ai coupé court à toute autre discussion.

Vous dites que Bayonne, c'était le choix évident, mais ce n'est pas que pour le challenge sportif...

C'est tout, c'est une région, c'est un club emblématique du rugby français. Quand j'ai eu mon agent qui m'a proposé à Bayonne et que Bayonne était intéressé, quand j'ai eu Grégory Patat au téléphone qui m'a parlé un peu de ce qu'il voulait mettre en place, du projet et tout ce qui est lié à l'Aviron, moi ça m'a parlé de suite. Et même en tant que supporter de rugby, quand, tu es quelqu'un qui aime le rugby, tu vas jouer à Bayonne. C'est ce que j'ai dit au président de Nevers quand je lui ai dit que j'étais en contact avec Bayonne, je lui ais dis quelqu'un qui aime le rugby va à Bayonne.

C'est parfait pour moi

Je suis très, très content de signer à Bayonne. Quand j'ai dit à ma compagne en début de saison que j'étais en fin de contrat, elle m'a demandé en rigolant "où tu veux aller ?" Je lui ai dit : "dans l'idéal ce serait en Top 14, mais si je peux trouver un club avec un énorme projet, plutôt dans le Sud-Ouest comme Bayonne, ça m'irait très bien." Et quand j'ai vu Bayonne, c'était parfait, parfait pour moi.

Vous aviez failli faire un coup au match aller (match nul à Bayonne, ndlr). Vous pensez l'aborder comment cette réception des Bayonnais, qui vont en plus être vexés de cette défaite face à Grenoble ?

C'est une bête blessée, donc onc on s'attend à un match très compliqué. On sait que Bayonne est passé un peu à côté de son match contre Grenoble. Mais on sait que c'est une très grosse équipe, il y a du matos dans toutes les lignes. C'est une équipe qui se cherche un peu en ce moment. Je ne sais pas trop ce qui se passe en interne là-bas, mais nous de notre côté, on s'attend à un très gros match. On veut garder notre invincibilité à la maison. C'est une équipe qui se déplace très, très bien. Je crois que c'est l'équipe qui a le plus gagné à l'extérieur, donc on sait ce qui nous attend, on sait qu'ils vont être revanchards. A nous de bien nous préparer pour essayer de garder notre stade inviolé.

Nevers - Bayonne est à vivre vendredi soir en intégralité sur France Bleu Pays Basque