Pro D2 - Avant les vacances, Brive a une furieuse envie de Béziers

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive peut-il gagner une deuxième fois de suite à l'extérieur ? Peut-il enchaîner ainsi un troisième succès consécutif ? Verdict ce vendredi soir à l'issue du match du CAB à Béziers comptant pour la 19e journée de Pro D2. Le coup d'envoi sera donné à 20h30. Victorieux dimanche dernier à Angoulême, les Brivistes, troisièmes ex aequo du classement, veulent donner un dernier coup de collier avant une semaine de vacances. Mais Brive a paré au plus pressé pour préparer ce rendez-vous.

Deux jours et demi seulement de préparation

Cela ne fait que cinq jours que les Corréziens ont gagné pour la deuxième fois de la saison à l'extérieur, à Angoulême. Ils donc fait une préparation express pour ce match dans l'Hérault. Deux jours et demi à peine de récupération et préparation, avant de prendre la route ce jeudi. "C'est court, mais c'est plus facile de travailler après une victoire" commente le talonneur Thomas Acquier. Et puis, "on est dans une phase de la saison où on a, normalement, la plupart des choses mises en place. Là, _on a surtout travaillé tactiquement_. Et, à partir du moment où on a bascule mentalement, ça suit aussi physiquement". Donc "on va bien", sourit le Bitterrois d'origine, resté au club de Béziers jusqu'à 21 ans et donc surmotivé à l'idée de rejouer au stade de la Méditerranée.

"Que la dynamique de l'équipe ne soit pas entachée"

Il a d'ailleurs battu le rappel auprès de ses coéquipiers pour leur rappeler que Béziers a remporté ses neuf matchs (deux bonus offensifs) à domicile cette saison. Et que les Héraultais, battus il y a une semaine à Oyonnax, voudront repartir de l'avant, eux qui restaient sur une impressionnante série de six victoires d'affilée. "Le plus important, c'est que la dynamique de l'équipe ne soit pas entachée" reprend le talonneur, "sans parler de résultat, on veut surtout montrer le même visage que lors des deux week-ends précédents". Avec une victoire à 14 et au mental contre Biarritz, puis un succès à Angoulême sans être trop inquiété. "On ne veut pas revoir le visage qu'on a pu montrer sur certaines sorties en 2018" conclut Thomas Acquier. Effectivement, cela ferait tâche avant une semaine de vacances.

Première sortie pour Joris Jurand

Pour ce déplacement, le staff du CAB opère quelques changements. On notera le retour de Jan Uys dans la rotation en 2e ligne, ou d'Arnaud Mignardi dans les lignes arrières. Joris Jurand, arrivé à Brive en cours de saison, fera lui sa première apparition. Il sera titulaire au poste d'arrière.