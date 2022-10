Pro D2 : avertissement pour le Stade Montois après les insultes contre l'arbitre face à Oyonnax

La commission de discipline de la ligue nationale de rugby s'est prononcée ce mercredi 5 octobre 2022. Le Stade Montois Rugby est sanctionné d'un "avertissement". Lors d' un match face à Oyonnax en septembre dernier, une partie des supporters montois s'en était pris à l'arbitre de la rencontre Flavien Hourquet en fin de match alors qu'ils jugeaient la rencontre largement défavorable pour les jaunes et noirs. "Arbitre enc*lé", a été entendu à plusieurs reprises pendant une vingtaine de secondes depuis la tribune Darrouy.

Le club peut faire appel

La ligue a donc reconnu responsable le club de "désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d’un club ou des clubs en présence" et plus particulièrement pour "troubles causés dans l'enceinte sportive". Le club s'expose a de plus lourdes sanctions en cas de récidive.

Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’appel de la FFR dans un délai de 7 jours.