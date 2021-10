Pro D2 : 9 changements pour l'Aviron Bayonnais qui défie Colomiers, ce jeudi

Pour la 7ème journée de Pro D2, l'Aviron Bayonnais se retrouve face à la plus haute marche qu'il ait eu a franchir depuis le début de la saison. 3e et pour l'instant invaincus, les Bayonnais Colomiers, 2e à égalité de points avec eux, qui ne doivent leur avance qu'au goal-average positif.

Le menu promet d'être copieux. Les Bayonnais se déplacent ce jeudi à Colomiers, une équipe avec laquelle ils sont à égalité de point au classement général (23). Un véritable choc au sommet entre les deux formations qui trustent le podium de ce championnat de Pro D2 version 2021 - 2022. Pour les Bayonnais, il s'agira avant tout de se rassurer, "de gommer les erreurs individuelles qui nous empêchent de nous faire plaisir et de jouer notre rugby" comme l'indiquait le trois-quart centre Peyo Muscarditz.

Face à des Columérins qui n'ont concédé leur première défaite que dans les arrêts de jeu sur la pelouse de Nevers, la tâche paraît immense. Et ce même si l'Aviron s'exporte plutôt bien cette saison, avec 3 victoires en autant de déplacement : " À l'extérieur, on est toujours attendus, sous pression, la peur fait se resserrer les rangs, c'est peut-être pour cela que nous sommes plus performants à l'extérieur qu'à la maison à Jean Dauger, où nous sommes peut-être plus relâchés et plus fébriles" analysait en conférence de presse l'entraîneur Bayonnais Éric Artiguste.

Voici l'équipe concoctée par Yannick Bru et son staff :

Le XV de départ de Colomiers :

Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30

Déplacement périlleux pour les Bayonnais ce jeudi soir à Colomiers. © Radio France - Rémy Doutre