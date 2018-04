Bayonne, France

Bayonne n'a plus rien à jouer au classement lors de cette 29e journée de Pro D2. Et pourtant la réception de Colomiers ce vendredi 6 avril (20h) s'annonce riche en émotions et tensions, dans un contexte extra-sportif chargé.

Les tensions

Le ras-le-bol du sportif : "c'est inadminissible !"

On ne sait toujours pas ce qu'il adviendra de l'équipe bayonnaise la saison prochaine. Aucun recrutement annoncé officiellement à ce jour par l'Aviron, un seul joueur enrôlé pour la saison prochaine (le 3e ligne dacquois Filimo Taofifenua), et vingt joueurs en fin de contrat qui ne savent toujours pas si ils sont gardés ou pas. Sans parler des entraineurs, sous contrat, mais pas à l'abri d'un licenciement avec le changement de direction.

La situation pèse. Après les joueurs qui ont tous fait part de leur lassitude et leur inquiétude face à une situation pesante, après le manager Pierre Berbizier, c'est Vincent Etcheto, l'entraineur des trois-quarts depuis 3 ans, qui tape du poing sur la table.

La "guerrilla" des supporters, sur fond d'Assemblée Générale Extraordinaire élective le 20 avril

Dans l'habituellement si paisible Jean-Dauger, où les chants se font moins bruyants matchs après matchs en même temps que les gradins se vident un peu plus, les tribunes commencent à se réveiller ces dernières semaines. Mais il s'agit d'un réveil frondeur. On voit désormais fleurir banderoles et affiches hostiles aux actionnaires principaux. On peut penser que ce dernier match de la saison à domicile ne sera pas une exception.

Les associations de supporters ne sont pas calmées. Bien au contraire. Selon les informations de France Bleu Pays Basque, les actionnaires majoritaires d'"AB Lagunak", sans mettre fin à la représentation des supporters au sein du conseil de surveillance (actuellement Manex Meyzenc, président des Socios), ont l'intention de contrôler sa nomination. Cette prise de contrôle sera entérinée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, initialement prévue le 16 avril et finalement repoussée au 20 avril, qui doit élire un nouveau conseil de surveillance et entériner la prise de pouvoir d'"AB Lagunak".

L'émotion : adieux aux larmes ?

Sur le terrain ce dernier match de la saison à Jean-Dauger marquera les adieux d'un fidèle parmis les fidèles "ciels et blancs". Bayonnais de toujours, Avironard de formation depuis ses premiers crampons, Jean-Jo Marmouyet va tirer sa révérence après 19 ans de club avec le brassard de capitaine autour du biceps pour l'occasion. Des adieux qui vont forcément tirer quelques larmes au grand 3e ligne, habituellement si stoïque, salué par tout un stade et ses coéquipiers.

Les aurevoirs en apothéose ?

Mais ce match pourrait être aussi le dernier à domicile de nombreux joueurs de l'effectif bayonnais, voir d'une partie de leur encadrement technique. La fin d'une histoire débutée pour certains il y a 3 ans lors de la remontée inattendue en Top 14 après un précédent séisme (la fusion avortée avec Biarritz) qui a nécessité de tout reconstruire. Fondations fragiles qui s'écroulent déjà. Mais ce groupe qui répète à l'envie sa solidarité et la solidité d'un vestiaire "qui vit bien", a envie de se faire plaisir pour terminer SON histoire en apothéose.

► Aviron Bayonnais - US Colomiers, 29e journée de Pro D2, match à vivre dès 19h30 sur France Bleu Pays Basque. Coup d'envoi à 20h

Les équipes : Jean-Jo Marmouyet capitaine pour sa der

Voici la compo des Ciel et Blanc pour leur dernier match au stade Jean-Dauger face à @ColomiersRugby ! #ABUSCO#MileskerJeanJopic.twitter.com/a9mUfCQhu6 — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) April 5, 2018

Résultat de la 29e journée