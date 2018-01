Bayonne, France

Les années se suivent et se ressemblent pour l'Aviron Bayonnais. Les ciels et blancs vont devoir se passer de Julien Tisseron qui s'est blessé en marquant un essai lors de la dernière journée à Grenoble. Victime d'un décollement abdominal, le jeune arrière/ailier sera absent au moins 4 semaines.

L'ouvreur Willie Du Plessis est également à l'infirmerie en ce début de semaine en raison d'une douleur au mollet. "Il n'y a aucune certitude, mais aucune inquiétude non plus" le concernant affirme l'entraineur des lignes arrières, Vincent Etcheto. Pas d'inquiétude non plus au sujet de l'ailier Martin Laveau, meilleur marqueur d'essais des ciels et blancs, victime d'une légère grippe et qui ne s'est pas entrainé ce mercredi.

Quatre cadres de retour

Par précaution, les espoirs Arthur Duhau (ailier) et Manuel Ordas (ouvreur) ont été intégré dans le groupe qui se rendra à Dax vendredi pour la 18e journée de Pro D2. Un groupe que retrouve l'arrière et buteur Martin Bustos Moyano remis de sa blessure à une épaule. Il remplacera Julien Tisseron à l'arrière. Ce sera a priori le seul changement qu'effectueront les entraineurs bayonnais par rapport au dernier XV de départ de 2017 (à Grenoble).

Les 3e lignes Antoine Battut et Johnny Beattie et le pilier droit Toma Taufa, également de retour de blessures, devraient prendre place sur le banc. Le centre Thibault Lacroix fait également partie du groupe et postule pour une place de remplaçant.

L'infirmerie de l'Aviron Bayonnais :

Ramon Ayarza (pilier, déchirure ischios)

Grégory Arganèse (talonneur, fracture poignet)

Manu Leiataua (talonneur, genou)

Evrard Oulai (2e ligne, reprise)

Raphaël Lagarde (ouvreur, cheville)

Maile Mamao (ailier/centre, rupture ligaments croisés genou)

Savenaca Rawaca (centre, rupture ligament latéral interne genou)

Kade Poki (ailier, genou)

Julien Jané (ailier, rupture ligaments croisés genou)

Julien Tisseron (arrière/ailier : désinsertion abdominale)

L'équipe probable à Dax

Bustos Moyano - Laveau (ou Duhau), Robinson, Muscarditz, Fuster - (o) Thiery (ou Du Plessis), (m) Saubusse - Marmouyet, Davis, Latimer - Huete, Van Lill - Orlandi, Labouyrie, Iguiniz. Remplaçants : Ménage, Schuster, Jaulhac, Beattie, Battut, Rouet, Du Plessis (ou Thiery ou Ordas ou Lacroix), Taufa

► Dax - Aviron Bayonnais, match à vivre sur France Bleu Pays Basque, vendredi 5 janvier à partir de 19h30 (coup d'envoi 20h)