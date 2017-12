Pro D2 - Aviron Bayonnais / Narbonne : enchaîner pour ne pas (re)dévisser

Vainqueurs à Nevers (17-28), mais encore sous la menace des relégables les Bayonnais, qui n'ont toujours pas gagné deux fois consécutivement, ont l'occasion de se donner de l'air comptablement et mentalement, avec la réception de Narbonne, adversaire direct, lors de la 15e journée de Pro D2.

Bayonne / Narbonne, dans le jargon sportif, c'est ce que l'on appelle un match à 8 points, encore un. L'Aviron comme ses visiteurs de cette 15e journée de Pro D2, jouent en effet dans le même "championnat", celui du maintien. Trois points seulement séparent les Bayonnais, 9e, des Audois, 13e, qui n'ont qu'une longueur d'avance sur le premier relégable (Dax).

De l'importance d'être constant

C'est dire si cette rencontre est cruciale pour les ciels et blancs, encore dos au mur il y a 5 jours et placés devant leurs responsabilités par leurs entraineurs et dirigeants avant le match à Nevers, dimanche 3 décembre. Un match compte double, déjà, franchi avec succès (17-28) par les Bayonnais. Ce match « fait du bien, surtout après la déroute à Mont-de-Marsan (68-15), analyse Vincent Etcheto, entraineur des trois-quarts bayonnais. Il fait du bien au moral, il permet d’apaiser tout ce qui se passe autour du club. »

"Il faut confirmer surtout, tempère le demi-de-mêlée Guillaume Rouet, c'est ce que l'on arrive pas à faire. On a pas réussi à enchaîner deux victoires consécutives cette année. Là c'est l'occasion de confirmer et ne pas se refoutre(sic) _le doute_." Depuis le début de la saison, Bayonne joue en effet aux montagnes russes. Dans ces conditions, impossible de trouver la confiance nécessaire pour progresser.

"Avec de l'envie ça change tout"

"C'est une question d'engagement, assure Guillaume Rouet. Dimanche (à Nevers, ndlr) on a vu 23 mecs qui avaient envie et ça change tout, donc _j'espère que le match de Nevers sera un déclic._" L'Aviron en a besoin pour progresser et passer les Fêtes de Noël au chaud. D'autant que les Bayonnais, qui n'ont pas encore gagné cette saison contre les équipes du top 6, enchaîneront face à deux des pensionnaires du haut de tableau (réception de Perpignan puis déplacement à Grenoble) avant la trêve des confiseurs.

« Il faut battre Narbonne pour se rapprocher des places qualificatives et s’écarter de la zone de relégation », reconnait Vincent Etcheto qui avoue, son éternel optimisme chevillé au survêtement, n'avoir pas renoncé à la lutte pour la qualification, tout en étant conscient que Bayonne n'avait pas encore sauvé sa place en Pro D2.

Pour venir à bout de Narbonne, qui s'est déjà imposé une fois en déplacement (à Béziers), « Il faut que l’on soit bons sur les bases, prévient Vincent Etcheto, rappelant qu'à Nevers la mêlée avait été chahutée en première période avant de se redresser en seconde, coïncidant avec la domination bayonnaise. L’ambition sans les bases elle n’existe pas ». L'Aviron comptera aussi sur la forme de son arrière et buteur Martin Bustos Moyano, auteur de tous les points ciels et blancs à Nevers. Un bon artificier, quand on doute, ça aide !

Les compositions : retour de Poki

Quatre changements dans les rangs de l'Aviron par rapport aus 15 titulaires à Nevers. En première ligne Aretz Iguiniz et Toma Taufa seront alignés d'entrée, tout comme le demi-de-mêlée Guillaume Rouet et l'ailier Kade Poki dont le retour de blessure permet de pallier le forfait de Julien Tisseron. Le centre Peyo Muscarditz, impeccable dans la Nièvre, enchaîne une deuxième titularisation chez les professionnels.

La 15e journée de Pro D2

