Mont-de-Marsan, la montée, l'ambiance à Dauger, sa vie à Bayonne... Uzair Cassiem se livre

Invité exceptionnel de 100% rugby ce lundi, le troisième ligne de l'Aviron Bayonnais Uzair Cassiem s'est exprimé pour la première fois depuis son arrivée au Pays Basque. Championnat, communion avec le public, rencontre à venir contre Mont-de-Marsan ce vendredi et sa nouvelle vie à Bayonne, tout y passe. Personnage haut en couleur qui fait l'unanimité en tribune et dans le vestiaire, l'ancien Springbok aux huit sélections n'a qu'un seul regret : "Ne pas être venu plus tôt à Bayonne." Interview :

France Bleu Pays Basque : après deux semaines de pause, vous reprenez ce vendredi avec un choc contre Mont-de-Marsan. Il y a une revanche à prendre après la défaite à domicile au match aller ?

Uzair Cassiem : Mont-de-Marsan est peut-être une demi-classe au-dessus de nous, grâce à la façon dont ils jouent et ont construit leur équipe. Ils ont beaucoup gagné quand leur équipe était pleine de confiance et ont beaucoup de facteurs X. Je pense que nous avons résolu les problèmes du match aller, ce sont surtout nos propres erreurs qui nous ont fait imploser en deuxième période. On s'est penché sur ça, nous avons résolu cela, et nous voulons nous assurer que cela ne se reproduira pas. Ce sera un match important. On ne doit pas se mettre la pression. Tout ce qu'il y a à faire, c'est y aller, et faire ce qu'il faut au bon moment. Et j'espère que nous ramènerons la victoire.

Uzair Cassiem ballon en main contre Colomiers. © Maxppp - Michel Viala

Après la victoire contre Oyonnax, vous êtes à nouveau 2e du championnat. Vous êtes enfin dans vos objectifs...

Le championnat est fait de telle sorte que terminer premier ne garantit pas de monter en Top 14. Pour nous, match après match, l'objectif est de jouer un bon rugby pour nous amener en finale en toute confiance, parce que le dernier match de la saison est le plus important. Nous avons une équipe phénoménale, avec beaucoup de jeunes, mais aussi beaucoup d'expérience.

L'ambiance à Dauger ? Phénoménal !

Comment expliquer que Bayonne a du mal à enchaîner les bonnes prestations ?

C'est vrai, un coup on gagne, un coup on perd, c'est un mélange, gagné, perdu, gagné, perdu. Mais si nous sommes prêts et que nous sommes concentrés pendant 80 minutes, nous pouvons battre n'importe qui. C'est quand nous perdons cette concentration que nous nous mettons sous pression, et que nous pouvons aussi perdre. Mais nous en avons tiré des leçons et nous allons nous assurer de ne pas commettre les mêmes erreurs lors des six derniers matchs à venir.

Vous avez rapidement créé des liens forts avec le public. L'Aviron Bayonnais est différent des autres clubs où vous avez joué (Cheetahs, Scarlets, ndlr) ?

Partout où je suis passé, ça a été incroyable, avec des gens incroyables. Mais ce que je vis ici... J'adore ! 10 000 personnes en tribune chaque week-end, je ne l'ai vu nulle part ailleurs. J'avais déjà goûté à l'ambiance de Jean Dauger quand nous avions rencontré Bayonne en Challenge Cup, mais c'était contre moi. Mais de jouer désormais ici... C'est phénoménal. Je ne pourrais pas l'expliquer. C'est probablement le meilleur public au monde, même si le revers de la médaille c'est une certaine pression. Vous savez, ça donne envie de rendre le public fier de vos performances, donc vous voulez vous donner à fond sur le terrain, non seulement pour le public, mais aussi pour l'équipe. J'adore ça. J'adore vraiment.

À Bayonne, Uzair Cassiem a retrouvé deux de ses anciens coéquipiers des Cheetahs de Bloemfontein en Afrique-du-Sud © Maxppp - Gerhard Steenkamp

Est-ce que la présence de Shaun Venter, aussi Sud-Africain, et Torsten Van Jaarsveld, international namibien, a aidé à votre intégration dans l'équipe ?

Je pense que beaucoup ne le savent pas, mais nous nous connaissons depuis 14 ans maintenant. Nous avons commencé ensemble, et joué aux Cheetahs ensemble. Je ne suis pas venu parce qu'ils étaient là, mais ça m'a fait énormément plaisir de les retrouver. Les communications sur le terrain étaient plus faciles aussi, notamment avec Shaun qui joue 9, on a besoin de beaucoup se parler. Mais en sept mois, j'ai appris à communiquer avec tout le monde.

On vous a vu danser avec les supporters, mais il paraît aussi que vous faites beaucoup de blagues, c'est vrai ?

Je suis un peu extraverti, c'est vrai. Je pense qu'un vestiaire de rugby, c'est un endroit qui n'existe nulle part ailleurs, c'est quelque chose de phénoménal. Je ne veux pas trop en balancer, mais ce qui se passe dans un vestiaire de rugby… Ça vient d'une autre planète. Vous ne le verrez nulle part ailleurs dans ce monde. C'est quelque chose… Les farces, les blagues, tout ce qui va avec… En fait, il y a un moment pour tout. Lorsque vous allez sur le terrain, vous êtes concentré et sérieux, vous devez faire ce que vous devez faire et vous essayez de le faire au mieux. Et puis dès que vous sortez du terrain, derrière la ligne blanche, on peut à nouveau s'amuser, sourire et profiter de la vie. On ne peut pas penser à tout, gaspiller de l'énergie et cogiter à ce qui vient de se passer. Vous pouvez le corriger quand vous revenez sur le terrain, mais le reste… Il faut juste en profiter.

Rester aussi longtemps que je peux.

Comment vous sentez-vous au Pays basque ?

En fait, avant de venir ici, j'ai eu l'opportunité de venir en France il y a trois ans, et c'est la seule et unique chose que je regrette dans ma carrière. J'ai dit "non" parce que je pensais à la langue, parce que je ne parlais pas français. Mais maintenant, trois ans plus tard, arriver ici, y vivre et découvrir les gens, l'ambiance, la culture et tout le reste, je me dis : "pourquoi ne suis-je pas venu il y a trois ans ?" Ma famille est très heureuse ici, mes enfants se sont vite adaptés même si ça a été plus difficile pour l'aîné au début. J'aimerais rester aussi longtemps que je peux !

Uzair Cassiem a joué huit matches avec la sélection Sud-Africaine © Maxppp - David Davies

Les Springboks, pour qui vous avez joué, occupent la première place du classement mondial des équipes, juste devant la France...

Je savais que vous alliez m'en parler ! Fabien Galthié, comme Rassie Erasmus, sont des entraîneurs extraordinaires. Tous les deux ont réussi à transformer leur équipe en peu de temps. Mais vous savez quoi ? On verra bien ce que ça donne en novembre, pendant la tournée. Ça va être un match énorme, mais je pense que les Sud-Africains vont gagner. On prend les paris ?