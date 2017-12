Relégable avant la rencontre, Dax devait absolument s'imposer face Biarritz. La révolte attendue a eu lieu et permet aux Landais de s'imposer en clôture de la16e journée de Pro D2 (19-16). Les Biarrots pourtant prévenu ont manqué d'intelligence. Deuxième défaite d'affilée et coup d'arrêt pour le BO.

Les Biarrots étaient prévenus, ils s'attendaient à une révolte du relégable dacquois, chez lui, traumatisé par 4 défaites d'affilée. Les Biarrots n'ont pas été déçus. Ils se sont vu opposé le combat attendu lors de cette 16e journée de Pro D2. Et pourtant Biarritz s'incline, encore, et n'y arrive toujours pas à l'extérieur (1 seule victoire à Bayonne début octobre).

"Manque de caractère"

_"Aujourd'hui on voit qu'_on manque de caractère pour remporter ce genre de match", analyse Bertrand Guiry. Le 3e ligne, comme son manager Gonzalo Quesada, estime que c'est en deuxième période que le BO a perdu ce match, après une bonne première mi-temps.

Certes les Biarrots ont rejoint les vestiaires menés au score 10 à 6 après avoir encaissé un essai en début de rencontre sur une interception. Mais ils ont dominé ce premier acte et posé leur jeu conformément au plan préétabli : jouer simple et s'imposer dans le combat. Pas payant de prime abord, mais les Dacquois ont semblé marqués avant le retour aux vestiaires.

"Une défaite qui fait très mal"

Mais en deuxième période, plutôt que d'insister et de faire exploser cette courageuse équipe landaise, de plus en plus sûre d'elle au fil du match et retrouvée grâce à son agressivité en défense, les Biarrots se sont mis à déjouer. Trop de ballons perdus, de mauvais choix, un manque d'intelligence. "Plus que cela, renchérit Gonzalo Quesada, c'est un manque de lucidité, de maîtrise."

"C'est une défaite qui fait très mal, réagit l'ouvreur Pierre Bernard. Si on a des ambitions, si on est des compétiteurs, on ne peut pas faire des matchs comme cela. Il va y avoir des sens vidéos qui à mon avis vont piquer."

Un coup d'arrêt et de pression

"C'est un petit coup d'arrêt, confirme Gonzalo Quesada, ça montre la réalité actuelle de l'équipe. Mais il ne faut pas s'affoler." Le manager et ses hommes s'attendent à une semaine costaud avec au bout un match crucial vendredi face à Angoulême qui s'était imposé l'an passé à Aguiléra.

Le BO se retrouve aujourd'hui sous pression, avec le retour sur ses talons de Béziers, le premier non qualifié. Pour passer Noël au chaud et l'esprit léger, les Biarrots devront montrer de l'orgueil et du caractère devant leur public rouge, déçu de quitter Dax avec un seul point, malgré leurs bruyants encouragements.

