Béziers, France

Un point, c’est tout ! Et c’est beaucoup à la fois, pour une équipe biarrote qui a frôlé la correctionnelle. Incapable de concrétiser ses occasions, de marquer sur ses nombreux temps forts, alors qu'il dominait la rencontre, le BO a bien failli laisser son adversaire direct revenir à un souffle au classement.

La domination pour Biarritz, l'efficacité pour Béziers

Jusqu’à la 70e minute, Béziers a en effet réalisé le match parfait… à l’extérieur, bien qu’hôtes de cette affiche d’ouverture de la 19e journée qui a tenu ses promesses. Les Biarrots, réputés plus lourds, ont pourtant pris de vitesse les Héraultais. Une stratégie qui aurait été payante si le BO n’avait pas fait preuve de fébrilité au moment de scorer.

Les Biterrois, au contraire, se sont montrés diablement efficaces. Alors qu’ils menaient déjà contre le cours du jeu à la mi-temps (10-6), ils ont continué à capitaliser sur le manque de réalisme et la fébrilité de Biarritz. A 10 minutes de la fin, sans jamais en imposer, Béziers s’est ainsi retrouvé largement en tête (26-6) avec le bonus offensif dans la besace.

La défaite du BO à Béziers (24-20) en ouverture de la #J19#ProD2 est «très frustrante» pour Yohann Artru. Biarritz a dominé mais encore manqué de réalime et laisse passer l'occasion de faire un break dans la course à la qualification. Béziers prend la 6e place #FBsportpic.twitter.com/b2JScNuwsK — France Bleu Pays Basque (@Bleu_Basque) January 11, 2018

Un "mélange de fierté et de colère" pour Quesada

Oui mais voilà, il était écrit qu’une nouvelle fois, l’incorrigible et affligeante indiscipline des Biterrois allait leur coûter cher. Deux cartons jaunes consécutifs en fin de match et un baroud d’honneur de Biarrots au caractère bien trempé, allaient finir par rééquilibrer un score trop immérité.

Biarritz, grâce à deux essais d'Artru et Delai, ôte le point supplémentaire aux Héraultais et s’octroie celui du bonus défensif. Béziers, revenu à 3 points de Biarritz, se remet totalement en selle dans la course aux phases finales, mais peut se mordre les doigts d’avoir laissé échapper 2 points.

Le BO au contraire peut mettre un peu de pommade sur ses maux de tête, même si le manager Gonzalo Quesada restait fâché contre les "évènements extérieurs" qui, pour la première fois de la saison selon lui, ont contribué à faire perdre à son équipe une rencontre qu'elle aurait mérité de gagner.

Encore de la casse

Pour ne rien arranger à cette morne soirée des Biarrots, le meilleur des trois-quarts à Béziers, le centre Joe Vakacegu est sorti avec un mollet douloureux qui devrait l'obliger à passer des examens tout comme son compère Charles Gimenez touché aux ischios, et le capitaine Alban Placines, victime d'un K.-O. en début de rencontre, qui a motivé son remplacement définitif à la mi-temps.

Le classement provisoire

Le classement du Pro D2 à l'issue du match d'ouverture de la 19e journée © Radio France - Thibault Vincent

