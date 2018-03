C’est un match capital pour la qualification qui clôture ce dimanche 4 mars, la 25e journée de Pro D2. Colomiers en difficulté, Béziers et Bayonne semblent être les 2 seules équipes en mesure de se disputer la 6e et dernière place qualificative. Voilà qui promet entre deux équipes en forme.

« C’est un huitième de finale » annonce Guillaume Rouet. Le demi-de-mêlée de l’Aviron ne se cache pas au moment d’aborder ce choc de la 25e journée de Pro D2 entre Béziers et Bayonne ce dimanche 5 mars. Le gagnant prendra une option sur la qualification. Deux équipes qui évoluent sensiblement au même niveau de performance en cette fin d’hiver. Les Biterrois actuels 6e n’ont qu’1 point d’avance sur les Bayonnais.

Un marqueur psychologique important

L’affiche s’annonce passionnante. Et indécise. Les Héraultais qui viennent de s’imposer à Colomiers, chez un autre (ex ?) prétendant à la qualification, ont le 3e meilleur bilan depuis le début de l’année 2018. A domicile, où ils ne se sont plus incliné depuis le 10 novembre (face à Angoulême), et jamais contre une équipe du Top 6 cette saison, ils font figure de favoris vous diront les Bayonnais.

Ils estiment que la pression est sur les épaules de Béziers. Mais les Basques reconnaissent aussi avoir de solides arguments à faire valoir. Bayonne, qui s’est déjà imposé 3 fois à l’extérieur cette saison et a pris des points à chacun de ses déplacements depuis début décembre, est la 2e équipe la plus performante de ce début d’année, derrière le leader Perpignan. Au point de faire une inespérée « Remontada » jusqu’aux portes des qualifications.

Une histoire de "conservation et concentration"

Mais pour s’imposer, l’Aviron qui « est en constante progression » selon Vincent Etcheto, va aussi devoir élever son niveau d’un cran. Les Bayonnais sont encore parfois trop brouillons, manquent de maîtrise et sont encore perfectible en conquête et dans la conservation du ballon. D’autant que les ciels et blancs, excellents en attaque mais friables en défense, ne sont jamais aussi bons que lorsqu’ils ont la possession du ballon.

Béziers – Bayonne, coup d’envoi à 14h15. Un match à vivre dès 13h45 sur France Bleu Pays Basque

Composition des équipes

L'Aviron Bayonnais qui a payé un lourd tribu après sa nette victoire contre Carcassonne (Laveau, Tisseron, Latimer, Beattie, Marmouyet) a du effectuer 5 changements dans son XV de départ

Les résultats de la 25e journée

