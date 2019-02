Pro D2 : Bayonne à la conquête de Bourg-en-Bresse

Bayonne, France

L'Aviron Bayonnais a la possibilité de reprendre la couronne de leader de la Pro D2 lors de son déplacement à Bourg-en-Bresse ce vendredi 15 février, après la cinglante défaite de Nevers à Carcassonne (49-12) en ouverture de la 21e journée jeudi. Mais les Basques auront fort à faire dans l'Ain.

"Un gros challenge"

Si le promu bressan (14e), en lutte pour le maintien, regarde derrière lui, le club ciel et blanc n'en reste pas moins sur ses gardes. "A domicile, c'est vraiment une très belle équipe, note l'ailier Maxime Marty. Il va falloir s'en méfier"

"Il n'y a qu'une équipe qui s'est imposée à Bourg, c'est Carcassonne, rappelle Yannick Bru, le manager. C'est une place forte, ça va être très très dur. Pour les joueurs c'est un gros challenge."

Etre irréprochable en mêlée

Pour venir à bout des hommes de l'Ain, les Bayonnais devront commencer par être irréprochables en conquête. En particulier en mêlée. Un secteur où l'Aviron est régulièrement pénalisé cette saison et qui lui a sans doute coûter le match lors du dernier déplacement à Nevers (2 cartons jaunes et un essai de pénalité).

Les hommes de Yannick Bru se savent attendus par les adversaires et surveillés par l'homme au sifflet. "On a pas vraiment de difficultés, ce sont souvent des choix d'arbitrage", estime Guillaume Ducat. Le jeune 2e ligne pense qui"il faut peut-être donner une image plus positive (en mêlée). Mais on va s'améliorer, c'est sûr, aux entrainements on voit une progression nette depuis le début de l'année donc y a pas de soucis à se faire."

"Ca nous réussit pas trop mal"

Cette mêlée en souffrance ne trouble pas non plus les nuits du manager de l'Aviron : "On a des piliers qui sont jeunes, ce sont de gros potentiels, on est dans la progression normale. Moi je ne vois pas une difficulté, je vois un challenge. Jusqu'à preuve du contraire, ça nous réussit pas trop mal."

Malgré l'enjeu et la difficulté de ce déplacement, Bayonne fait une nouvelle fois tourner son effectif avec pas moins de 8 changements dans le XV de départ, plusieurs joueurs relancés, et la première apparition du joker médical australien Latu Latunipulu.

"On reste fidèles à ce qu'on a mis en place depuis le début de la saison, à savoir une implication de tout l'effectif, expose Yannick Bru, et une fraîcheur maximale pour ceux qui débuteront contre Béziers. L'enchainement de match en Pro D2, c'est terrible, surtout avec le déplacement qu'on a". L'Aviron reçoit en effet les Héraultais (6e), jeudi 21.

Bourg-en-Bresse / Bayonne à vivre dès 19h30 sur France Bleu Pays Basque en même temps que Biarritz Olympique / Soyaux-Angoulême et sur notre site internet

Les Compositions

Pour ce déplacement, l'Aviron est privé de ses ailiers Sean Robinson (cheville), auteur d'un triplé face à Carcassonne, et Julien Jané (déchirure mollet), des arrières Julien Tisseron (lombalgie) et Martin Bustos Moyano (cheville), du 3e ligne Johnny Beattie (ischios) et du talonneur Maxime Delonca (déchirure mollet). Les Sud-Africains Armandt Koster (2e ou 3e ligne) et Willie Du Plessis (ouvreur), victimes de commotions cérébrales, sont encore laissés au repos. En revanche, le capitaine Antoine Battut (dos), incertain hier, devrait finalement tenir sa place.

Aretz Iguiniz Grégory Arganèse Kyle Whyte Guillaume Ducat Adam Jaulhac Benjamin Collet Antoine Battut PJ Van Lill Guillaume Rouet Tristan Tedder Bastien Fuster Romain Barthélémy Peyo Muscarditz Maxime Marty Metuisela Talebula

Remplaçants : 16. José Ramon Ayarza, 17. Ugo Boniface, 18. Evrard Oulai, 19. Baptiste Héguy, 20. Emmanuel Saubusse, 21. Latu Latunipulu, 22. Yan Lestrade, 23. Toma Taufa