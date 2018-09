Bayonne, France

Le stade Charles-Mathon peut pousser un gros ouf de soulagement et lever les bras au ciel. Son équipe, reléguée de Top 14, a souffert ce jeudi 6 septembre en ouverture de la 4e journée de Pro D2, pour venir à bout de Bayonne (18-16).

L'Aviron qui a construit son match sur une défense solide et bien en place, et une nouvelle fois sur une énorme volonté et solidarité, a mené pendant 48 minutes avant de céder sous les coups de boutoir d'Oyonnax.

Si on attendait les joueurs de l'Ain dans le jeu d'attaque, sous la pluie battante c'est devant qu'ils ont construit leur succès.

Bayonne pourra regretter son indiscipline et, une nouvelle fois, ses problèmes en conquête en particulier en mêlée.

Déçus d'échouer, pour la première fois de la saison, à 3 points seulement d'un succès qui aurait fait date, les Bayonnais peuvent malgré tout se satisfaire de ce point de bonus défensif mérité.

Sur ce premier bloc de 4 matchs qui les a vu affronter 3 des favoris du championnat, les ciels et blancs ressortent avec un bilan comptable positif (2 victoires, 1 nul, 1 défaite bonifiée) et des la certitude qu'ils ont le potentiel pour jouer les 6 premières places.