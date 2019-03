Pro D2 : Bayonne à Vannes pour «faire bonne figure », en pensant au derby

Bayonne, France

L’Aviron est parti en car à Vannes jeudi 28 mars à la veille de son match de la 26e journée de Pro D2. Et pourtant, ce long déplacement n’a pas franchement un goût de vacances. A moins d’une semaine d’un derby qui sent la poudre contre Biarritz, les Bayonnais diminués doivent se rassurer sur les bases chez des Bretons en lutte pour la qualification.

Entretien avec le manager de l’Aviron Bayonnais, Yannick Bru.

France Bleu Pays Basque : Quel est l'importance de ce match à Vannes ?

Yannick Bru : Comme tous les matchs. Il n'y a pas vraiment de différence, sauf que la fin de saison approche et que l'on commence à compter les points et à faire des projections. On est dans cet état d'esprit là, avec un calendrier complexe, mais pas plus compliqué que celui de nos adversaires.

On doit prendre du plaisir, afficher un bon comportement

On est logés à la même enseigne que tous les autres et maîtres de notre destin. On va essayer d'aller faire un bon match de rugby à Vannes, dans le contenu, car c'est devenu une place forte de la Pro D2 donc le match va être âpre.

C'est une sorte de test, à l'approche de la fin de saison, face à une équipe qui joue la qualification ?

Des tests on en a un paquet d'ici la fin de la saison. C'est un match dur, où l'on doit prendre du plaisir déjà, afficher un bon comportement, défendre fièrement nos couleurs. Je pense qu'on ne sera pas favoris sur ce match, parce qu'évidemment qu'on a le derby 6 jours après, donc on va aussi tenir compte de cela. Mais on va essayer de faire bonne figure

mettre certains joueurs dans les meilleurs conditions pour disputer le match à domicile

C'est à dire ? Vous allez poursuivre les rotations ?

Oui, bien sûr. Avec un voyage compliqué à Vannes, sur le plan logistique, le fait qu'on rejoue jeudi soir, que certains joueurs ont beaucoup donné, évidemment qu'on va tenir compte de cela et qu'on va essayer de mettre certains joueurs dans les meilleurs conditions pour disputer le match à domicile (le 4 avril face à Biarritz, ndlr).

Vous vous focalisez sur Biarritz ?

On tient compte de l'enchaînement des matchs. On vient de joueur deux rencontres difficiles, à Mont-de-Marsan et contre Colomiers, on a impliqué certains joueurs, et comme on le fait depuis le début de la saison il y a une rotation qui va s'opérer, compte tenu de ces deux matchs passés, compte tenu du fait que l'on rejoue le jeudi soir contre Biarritz, et qu'on a une journée de voyage.

J'ai bien compris que celui-là est plus important que les autres

Biarritz ou une autre équipe ça aurait été pareil ?

Oui, oui. C'est un match à domicile. Bon, j'ai bien compris, même si je ne suis pas ici depuis longtemps, que celui-là il est un peu plus important que les autres (rires)

Vous avez aligné une ligne de trois-quarts jeune contre Colomiers, ce sera encore le cas ce soir, vous continuer à les mettre en avant ?

Je suis venu en partie dans ce projet pour cela. Chaque fois que l'on fait jouer un jeune, on gagne du temps sur l'avenir. Ce n'est pas un risque, c'est un investissement sur l'avenir, même si il faut être prêt à accepter un certains déchet, on l'a vu à Mont-de-Marsan où l'on aurait du gagner avec le nombre de ballons et d'opportunités qu'on a eus, mais ce sont des investissements pour l'avenir. On est raccord avec le projet sportif du club.

si on ne fait pas jouer les meilleurs éléments du club en Pro D2, alors quand ?

On aura effectivement aussi (à Vannes) notre lot de jeunes joueurs, devant comme derrière, parce que ça fait parti de l'apprentissage et si on ne fait pas jouer les meilleurs éléments du club en Pro D2, aujourd'hui en France, quand est-ce qu'on va les faire jouer ? C'est bien plus formateur que ce championnat espoir qui est mal fichu.

Vous êtes actuellement deuxièmes, mais la lutte est serrée, est-ce que vous vous dites que vous pouvez encore tout perdre ?

Je dis juste que dans la vie, il faut viser le plus haut possible. Même si on manque la cible, on tombera toujours quelque part assez en hauteur. Donc on va continuer à faire du mieux possible, avec cet effectif, avec nos qualités et nos défauts, avec l'énergie que l'on a mis depuis le 4 juin dernier (date de la reprise de l'entraînement, ndlr), et avec beaucoup d'humilité et de respect pour certains de nos concurrents qui, potentiellement, sont peut-être un peu mieux armés que nous cette année. On va essayer d'aller le plus haut possible et on verra où cela nous mène

Pour viser le top 2 il va falloir gagner à l'extérieur.

Oui, il faut tout gagner (sourire). L'idéal c'est de tout gagner. Non, le défi que l'on a il est par rapport à nous mêmes. Quelle est notre ambition aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre pour que cette ambition se matérialise, est-ce qu'on en est capables, quelles sont les erreurs que l'on va faire et qui vont permettre que l'on soit meilleurs l'année prochaine.

On a aucune pression négative parce que personne ne nous voyait dans le top 3 en début de saison. On est dans l'année 1 d'une phase de construction d'un projet différent, il faut accepter certaines erreurs. La déception que l'on aura elle sera par rapport à nous mêmes, à ce que l'on a été capables d'accomplir avec ce groupe. Il n'y a pas de pression par rapport au résultat. Maintenant on s'est mis dans un scénario assez favorable et on a pas envie de gâcher cela.

Les compositions des équipes

L'Aviron enregistre de nouvelles blessures en cette fin de saison : Duhau (épaule), Van Jaarsveld (dos), Bustos Moyano (talon, retour différé), qui s'ajoutent aux blessés de longue durée et aux cadres laissés au repos (Taufa, Battut, Taofifenua, Rouet, Tedder, Robinson). Retours en revanche de Barthélémy (cuisse) et Tisseron (lombalgie) et premières titularisations pour Darlet et Ordas.

Ugo BONIFACE Maxime DELONCA Luc MOUSSET PJ VAN LILL Adam JAULHAC Baptiste HEGUY Tom DARLET John BEATTIE Emmanuel SAUBUSSE Manuel ORDAS Maxime MARTY Metuisela TALEBULA Peyo MUSCARDITZ (cap) Latu LATUNIPULU Aymeric LUC

Remplaçants : 16. Grégory ARGANESE, 17. Aretz IGUINIZ, 18. Abdellatif BOUTATY, 19. Bastien BERGOUNIOUX, 20. Enzo HARDY, 21. Romain BARTHELEMY, 22. Julien TISSERON, 23. Jon ZABALA

Le Rugby Club de Vannes

Rémi SENECA Patrick LEAFA Pagakalasio TAFILI Javier LAGIOIOSA Daniel TUOHY Jérémie ABIVEN (cap) Andrew CRAMOND Laijiasa BOLENAIVALU Jules LE BAIL Anthony BOUTHIER Gwenael DUPLENNE Kévin BURGAUD Branden HOLDER Faraj FARTASS Pierre POPELIN

Remplaçants : 16. Leeroy CLOOSTERMANS, 17. Sunia VOLA, 18. Rémi PICQUETTE, 19. Kitione KAMIKAMICA, 20. Florian CAZENAVE, 21. Christopher HILSENBECK, 22. Alexandre MOUROT, 23. Phillip KITE