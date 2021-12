Pour la 14e journée de Pro D2, Bayonne reçoit Montauban. Deux places à peine séparent les deux formations au classement général, mais l'Aviron reste sur deux victoires, alors que Montauban a perdu à Provence Rugby et a concédé le match nul à la maison face à Grenoble la semaine dernière.

Pro D2 : Bayonne avec Ordas à l'arrière, Hourcade titulaire et le retour de Ravouvou pour recevoir Montauban

Après une victoire au goût d'inachevé à Bourg-en-Bresse la semaine dernière, l'Aviron Bayonnais, 3e du championnat de Pro D2, retrouve Jean Dauger et accueille ce vendredi le 5e, Montauban, pour une rencontre de haut de tableau. Sur le plan comptable, les deux dernières victoires de Bayonne lui ont permis de rester au contact d'Oyonnax, trois points d'avance seulement sur les ciel et blanc et qui se déplace du côté de Provence Rugby.

Avec un nouveau carton jaune reçu du côté de Marcel Verchère, les Bayonnais doivent toujours régler leurs problèmes de discipline. Raison pour laquelle ils ont reçu l'arbitre de Top 14 Adrien Marbot cette semaine explique Yannick Bru. " C'était prévu de longue date, on a pris énormément de cartons jaunes sur des plaquages haut. Il y a des repères individuels à faire évoluer".

C'était important d'entendre une autre voix, pas forcément pour faire un rappel de la règle mais plus sur l'atmosphère autour de la règle, la psychologie de l'arbitre et les observables. - Yannick Bru, manager de l'Aviron Bayonnais

Pour s'imposer face à Montauban, le staff bayonnais a opéré quelques changements, en repositionnant notamment Manuel Ordas au poste d'arrière.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque

Visuel France Bleu Pays Basque © Radio France

