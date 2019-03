Bayonne, France

C'est une victoire en demi-teinte pour Bayonne face à Colomiers (29-12) lors de la 25e journée de Pro D2. Certes l'objectif est remplie ce vendredi 22 mars. L'Aviron a renoué avec la victoire après deux revers consécutif et reprend la 2e place au classement. Mais dans le jeu, il y a de quoi s'inquiéter.

"On est passé à côté"

"On est passé à côté de notre sujet (...) _C'est un peu comme si on avait perdu, parce qu'_on a perdu un point très très important pour nous", reconnait Joël Rey l'entraineur des avants. Les Bayonnais laissent s'échapper un bonus qui pourrait compter en fin de championnat. Un point qu'ils avaient pourtant en poche dès la 18e minute, mais qu'ils ont laissé filer.

Peyo Muscarditz, vice-capitaine ciel et blanc se dit "frustré. Oui y a la victoire, mais... on aurait eu le bonus on aurait eu la même frustration. Il y a beaucoup de ballons tombés. Tout le vestiaire a le même sentiment de frustration. On va pas se mettre le doute mais ça fait réfléchir."

Un manque d'efficacité rédhibitoire

Les hommes de Yannick Bru ont, encore, laissé tomber beaucoup de ballons, encore. "Pourtant on est pas manchots", dit Peyo Muscarditz. Mais le centre reconnait aussi que son équipe doit progresser dans l'utilisation du ballon, ne pas chercher la passe de trop, bref apprendre à gérer et maîtriser.

"Surtout on doit marquer dans les 10 derniers mètres. On est meilleurs à 80 mètres de leur ligne qu'à 10 mètres. On marque pas sur les temps forts." Un manque d'efficacité qui, ajouté à une conquête encore une fois en grande difficulté et parfois franchement inquiétante, a remis les Columérins en selle.

"Se servir de ce match pour dire attention"

_"Il y a un paquet de choses à revoir_, concède le talonneur Grégory Arganèse. Il va falloir s'appuyer sur ces matchs là. On a pas trop de munitions et on arrive quand même à gagner. On ne peut que s'améliorer et ça ne peut être que de bonne augure", veut positiver le talonneur. "Mais il va falloir se servir de ce match pour dire attention."

Mais pour Joël Rey, moins optimiste, l'Aviron désormais ne doit "plus perdre de points bêtement" et aller chercher ailleurs celui perdu à domicile, si Bayonne veut finir à l'une des deux premières places. D'autant que le calendrier s'annonce corsé avec, dès vendredi 29 mars, un déplacement à Vannes qui est aux portes de la qualification.