Pro D2 - Bayonne/Biarritz : le derby des Halles

Le cœur du rugby basque bat un peu plus fort que d'habitude cette semaine. Ce samedi, l'Aviron Bayonnais reçoit le Biarritz Olympique pour le compte de la 8ème journée de Pro D2 (19h). Les retrouvailles entre les frères ennemis de la côte basque ne laissent personne indifférent.

C'est le derby que toute la France de l’ovalie nous envie. En famille, entre copains ou au au travail impossible de passer à côté cette semaine. Après une saison séparés d'une division, le BO et l'Aviron se retrouvent ce samedi à 19h. Les Biarrots ont bien l'intention de mettre fin à 6 ans de disette mais en face les Bayonnais revigorés par leur victoire à Aurillac, ne comptent pas se laisser faire.

Nous sommes allés prendre le pouls aux Halles de Biarritz et de Bayonne où de nombreux stand affichent fièrement leurs couleurs, qu'elles soient rouge et blanche ou blanche et bleu.

De Biarritz à Bayonne, on se prépare au match le plus important de l'année Copier

Aux Halles de Biarritz la pression monte doucement avant le derby. © Maxppp - Amaia Cazenave