Pro D2 – Toeava titulaire et Delonca capitaine avec Bayonne pour la réception de Bourg-en-Bresse

Après la courte défaite à Mont-de-Marsan la semaine passée, les Bayonnais sont en mission pour finir deuxième et espérer recevoir une demi-finale. À cinq matches de la fin de la phase régulière, et ce vendredi contre l'avant-dernier Bourg-en-Bresse, la victoire bonifiée est obligatoire.

Plus de place à l'erreur pour l'Aviron Bayonnais. Face à Bourg-en-Bresse et pour les quatre autres rencontres qui vont suivre, les Ciels et blanc sont condamnés au sans-faute, pour espérer avoir leur destin en main et accrocher la deuxième place synonyme de demi-finale à domicile. Face à l'avant-dernier du championnat, le staff ne vise rien de moins que la victoire avec le bonus offensif.

Pour atteindre cet objectif, l'Aviron pourra compter sur le retour du All Black Isaia Toeava, absent six mois suite à une rupture du ligament latéral interne du genou gauche face à Béziers le 8 octobre dernier.

Un hommage sera également rendu à Federico Martín Aramburú, ancien joueur biarrot et argentin, qui avec sa société "Esprit Basque" travaillait en partenariat avec le club. Le club et les associations de supporters invitent les supporters à venir munis d'un drapeau argentin pour saluer la mémoire du joueur, mais aussi de l'homme.

La composition de Bayonne :

La composition de Bourg-en-Bresse :

Les déclarations d'avant-match

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque