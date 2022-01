Pro D2 : Bayonne officialise l'arrivée de Camille Lopez (Clermont)

Camille Lopez jouera à Bayonne à partir de la saison prochaine. L'Aviron s'est attaché les services du joueur de 32 ans pour les deux prochaines années. Après avoir donné son accord à Biarritz puis s’être rétracté, l’ancien international va finalement évolué sur les bords de la Nive. "Camille Lopez ? On travaille dessus, bien entendu", avait laissé entendre Philippe Tayeb, le président bayonnais ce lundi 3 janvier sur France Bleu Pays Basque. C'est donc désormais officiel.

Le Mauléonnais d'origine, lié avec son club de Clermont jusqu'en juin 2023, devrait être libéré de son contrat au terme de cette saison. Cela fait huit ans qu'il évolue sous le maillot de l'ASM. Le RCT de Franck Azéma ainsi que la Section Paloise surveillait également de prés le demi d'ouverture. C'est de l'expérience qui s'ajoute à l'effectif bayonnais en vue de la saison prochaine.

Sixième recrue

Camille Lopez affiche 28 sélections avec le XV de France, la dernière à l'occasion de la Coupe du Monde 2019 (4 matches pour une titularisation) avec notamment un drop salvateur dans le premier match contre l'Argentine. Un joueur qui a disputé 157 matches de Top 14 avec l'ASM (2014-2022) pour un Bouclier de Brennus remporté en 2017, Perpignan (2013-2014, 13m) et Bordeaux-Bègles (2009-2013, 86m) . Il compte également 20 matches en Fédérale 1 sénior au SA Mauléon, son club formateur. L'ouvreur souletin, également buteur (1693 points en 276 rencontres toutes compétitions confondues), a par ailleurs joué 51 matchs de Coupe d'Europe.

Lopez est la sixième recrue de l'Aviron. De quoi former une charnière internationale associé à Maxime Machenaud, déjà officialisé par les Ciel et blanc. Tout cela pour accompagner le nouveau projet, mené par le futur manager, Grégory Patat. L'ouvreur est d'ailleurs la deuxième recrue venant de Clermont, après l'ailier Bastien Pourrailly.

Une entrée remarquée face à Toulouse

Camille Lopez a fait son retour sur les terrains le week-end dernier, lors du choc face à Toulouse, remporté par les Jaunards. Auteur de six points dont un drop plein d'autorité et une gestion tout en maitrise durant 20 minutes, il n'avait plus joué depuis un mois. L’ASM Clermont Auvergne a de son côté trouvé des remplaçants au poste d'ouvreur, avec l'arrivée déjà officialisé d'Anthony Belleau (RCT) et celle de Jules Plisson (La Rochelle).