Pro D2 - Bayonne : entre quatre et huit semaines d'absence pour Peyo Muscarditz

Sur les premières images, on a craint le pire. Pour le genou et pour la cheville de Peyo Muscarditz. Le trois-quart centre de 26 ans faisait son retour dans le groupe bayonnais ce jeudi face à Provence Rugby. Rentré en cours de match, il s'est gravement blessé sur l'une des dernières actions de la rencontre et est sorti sur civière dans le match perdu par l'Aviron Bayonnais (46-29).

Les premiers examens réalisés ce vendredi indiquent une "grosse entorse" de la cheville gauche. Le staff bayonnais estime son indisponibilité de quatre à huit semaines. L'IRM n'a pas montré de fracture, mais le staff est en attente de nouveaux résultats, notamment pour voir si les ligaments ont été touchés.

La tuile pour l'Aviron Bayonnais, qui doit faire avec de nombreux blessé au poste de centre. "On a déjà dû bricoler une paire de centre pour le déplacement à Aix", soupire Yannick Bru, qui n'envisage pas de retour pour la réception d'Oyonnax jeudi prochain à Jean Dauger. Ni Yann David (protocole commotion), ni Sireli Maqala (acromio à l'épaule gauche), Teiva Jacquelain, Théo Costossèque (lombalgie) ou encore Isaia Toeava (genou).