Pro D2 ─ Bayonne : "On est mieux préparé pour ce deuxième bloc" raconte Maxime Lafage avant Béziers

C'est reparti pour un tour, un nouveau bloc de cinq matches pour l'Aviron Bayonnais, après une semaine de pause en Pro D2. Réceptions de Béziers, Provence Rugby et Mont de Marsan, et déplacements à Colomiers et Narbonne. L'occasion de faire le bilan et se projeter avec l'ouvreur de Bayonne, troisième après cinq journées, Maxime Lafage.

France Bleu Pays Basque : Sur le bloc précédent, quatre victoires, un match nul contre Nevers. Quel bilan vous en faites ?

Maxime Lafage : On fait un bloc plutôt très positif. On est content de ce qu'on a pu produire, notamment en défense et en conquête sur la plupart des matchs. Tous, sauf un, où tout le monde sait qu'on est passé tous à travers. Je pense que ça nous a fait beaucoup de bien. Ce match nul ne devait pas arriver, mais c'est arrivé et ça nous a permis de se rappeler que chaque match devait être joué à cent pour pouvoir gagner. Ça nous a fait mal pour un bien et je pense que j'espère que ça n'arrivera plus. Mais globalement, on est est super content de ce premier bloc et on a hâte d'enchaîner avec ce deuxième bloc qui arrive dès vendredi. Surtout après la fin de saison qu'on a connu l'année dernière. C'était important pour nous de repartir directement vers vers le haut du classement et pouvoir se régaler sur le terrain.

Parmi les points noirs, on a parlé de l'irrégularité, du manque d'initiatives aussi dans le jeu de l'Aviron...

On a fait, comme on dit, un bilan de bloc pour savoir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc, on a surtout ciblé ces problèmes d'attaques, de fautes de main qui nous ont pénalisé pas mal sur ce premier bloc. On est vraiment axé sur ça, sur tenir le ballon et pouvoir enchaîner nos attaques pour pouvoir marquer et bien sûr, régaler le public bayonnais. Il y a aussi la touche, au début de la saison, je pense que tous les joueurs et tout le staff a pris vraiment conscience que la touche demande beaucoup de travail et ça a été vraiment mis de suite à l'entraînement en place et ça a porté ses fruits contre Grenoble. Maintenant, le message est passé et je pense qu'il n'y aura plus de souci comme on a pu avoir contre Nevers ou d'autres matches.

Bayonne reçoit Béziers vendredi, qui après les remous de l'an dernier semble revenu à ce qu'on connaissait de cette équipe, solide...

C'est vraiment une très solide équipe. Ils ont une très grosse paire de centres, devant un gros pack qui combat chaque week-end avec de très bons joueurs. Ils ont une belle conquête et leur cinq de devant, avec une très grosse troisième ligne, est vachement mobile, se déplace beaucoup et tape fort sur l'homme. Ça va être un très, très gros combat. Je pense sur les 20 ou 30 premières minutes il va falloir livrer un gros duel pour pouvoir rivaliser avec cette équipe, pouvoir les contenir dans leur camp et après, scorer avec nos possession de balle. On veut réussir à conserver le ballon, faire moins de fautes de main et pouvoir mettre notre jeu en place. Ce jeu qui nous a fait vraiment défaut sur ce premier bloc.

Comment l'expliquez-vous ?

Je pense que tout est lié. Il y a eu vachement de changement de changements sur le premier bloc entre chaque rencontre. Bien sûr la patte de Jeff qui qui est en train de se mettre en place et qui va se mettre en place, je pense et j'espère le prendre le plus rapidement possible. Je pense qu'on est mieux préparé aujourd'hui pour ce deuxième bloc et je pense que ça va mieux se passer. C'est notamment ce système offensif, l'évolution de notre jeu offensif, qui déploie les ballons, qui du 1 au 15 joue au rugby. Voilà ce qu'on veut vite retrouver. C'est ce que Jeff veut nous faire retrouver le plus vite possible.