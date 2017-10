Pro D2 : Bayonne et Biarritz aux antipodes

Situations opposées pour Bayonne et Biarritz ce vendredi 20 octobre lors de la 9e journée de Pro D2. Le BO aura l'ambition face à Dax de confirmer, et fêter avec son public, sa belle victoire dans le derby chez les bayonnais. L'Aviron meurtri sera en danger à Carcassonne, dernier du classement.

Le derby Bayonne - Biarritz du samedi 14 octobre dernier a évidemment laissé des traces chez les protagonistes avant cette 9e journée de Pro D2, six jours après. Si le BO, enfin vainqueur après 6 ans d'attente, a fait le plein de confiance à l'heure de recevoir Dax, l'Aviron est sévèrement touché moralement alors que se profile un match périlleux chez le dernier du classement, Carcassonne.

Le Biarritz Olympique doit confirmer sans laisser griser

Les sourires étaient au firmament en début de semaine, au moment de reprendre l'entraînement. La victoire à Bayonne, premier succès du BO face au voisin en 8 matchs, est un accélérateur d'ondes positives diablement efficace, reconnait Jack Isaac, l'entraineur des trois-quarts : "C'est vrai qu'en début de semaine, l'ambiance dans l'équipe était très positive. Il y a une belle confiance, mais je pense que l'on reste sur terre, on ne s'enflamme pas trop. On respecte beaucoup Dax."

Car le piège que doit éviter Biarritz c'est justement de se laisser griser par ce succès à Bayonne, et de faire un excès de confiance face aux Dacquois. Le BO doit au contraire profiter de la confiance acquise pour engranger à domicile, conquérir un 3e succès d'affilée et s'installer dans le top 6 du Pro D2.

On a pas gagné à Bayonne pour perdre à domicile contre une belle équipe de Dax. On va rester humbles, on va bosser parce qu'on voit que quand on prend l'adversaire de haut, comme contre Massy, si l'on perd c'est la même chose. A nous de pas refaire les mêmes erreurs et de rester à notre place. ─ Yoann Artru, ailier du BO

L'Aviron Bayonnais blessé est en danger

Au contraire des Biarrots, les Bayonnais ont pris un gros coup sur la carafe, en perdant, pour la deuxième fois de la saison, devant leur public, lors d'un derby qui enfonce très souvent les vaincus. "Le début de semaine a été difficile... normal, confirme Joël Rey, l'entraineur des avants de l'Aviron. Personnellement, ça me fait mal à la tronche et autre part, donc les joueurs aussi, il faut pas rêver. Ca a gueulé un peu, il faut remobiliser les mecs et qu'ils soient conscients du challenge qui nous attend."

Joël Rey, entraineur des avants bayonnais, reconnait que son équipe est touché moralement mais elle doit rebondir à Carcassonne Copier

Bayonne, 12e, est en mauvaise posture avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable (Narbonne). Certes la saison est longue et le feu pas encore déclaré dans la maison bleu, mais la fumée s'épaissit. Dans ce contexte tendu, l'Aviron sous pression joue un match crucial à Carcassonne. Les rugueux combattants audois, derniers du classement (une seule victoire face à... Biarritz), doivent impérativement s'imposer. Pour résister les Bayonnais devront afficher une envie maximale qui leur manque trop souvent.

On est pas au rendez-vous (face à Biarritz). A la vidéo, on avait vu des mecs qui marchaient, une défense qui subissait. Pour moi c'est un manque d'investissement, de respect (...) On a la chance de rattraper nos merdes avec le match de ce week-end. Moi je vais à Carcassonne pour gagner ─ John Beattie, 3e ligne de l'Aviron

Le 3e ligne de l'Aviron, John Beattie estime que son équipe a manqué d'engagement contre Biarritz Copier

Biarritz - Dax, les compositions

Le XV de départ pour la rencontre #BOPBUSD c'est par ici !

Carcassonne - Bayonne, les compositions

Voici la composition bayonnaise pour le déplacement à Carcassonne demain !

La 9e journée de Pro D2

#PROD2, J9 | #LeProgramme

#PROD2, J9 | #LeProgramme

► La programmation de la 9ème journée qui débutera le jeudi 19 octobre vient de tomber!

Le classement avant la 9e journée