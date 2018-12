Pro D2 : Bayonne et Biarritz face à la théorie des blocs

Evrard Oulai, le 2e ligne bayonnais, et Guillaume Rouet tout comme le Biarritz Olympique ont tout à craindre de ce 4e bloc

Bayonne, France

_"Les blocs s'apparentent un peu à des jeux au tennis, tout est remis à zéro_, et la psychologie de chaque bloc est souvent conditionnée par le début." L'analyse du manager bayonnais Yannick Bru annonce l'importance de cette 13e journée de Pro D2. L'Aviron Bayonnais qui reçoit une équipe de Vannes (20h) à ne pas prendre à la légère et le Biarritz Olympique, qui voyage mal, a tout à craindre de son déplacement à Oyonnax (20h30) ce vendredi 30 novembre.

Bayonne se méfie de Vannes

Après un 3e bloc réussit sur le plan comptable (14 points), l'Aviron Bayonnais (4e) doit éviter la rechute si il veut rester accrocher aux premières places. Hors, Yannick Bru et son staff ont noté que depuis le début de la saison "toutes les équipes qui réussissent un bloc se plantent le bloc d'après et inversement". Il va donc falloir surveiller ce premier match et "se remobiliser" prévient le patron sportif.

Bayonne se méfie d'autant plus de Vannes que "c'est sincèrement une très bonne équipe". Si l'Aviron veut rester invaincu à domicile, il va donc devoir se donner à plein régime et retrouver de l'efficacité offensive. "C'est interdit de perdre", insiste le 3e ligne Baptiste Héguy qui se méfie particulièrement de la conquête et de la touche des Bretons.

Les compositions de Bayonne - Vannes

Quel visage biarrot à Oyonnax ?

Ce 4e bloc s'annonce périlleux pour le Biarritz Olympique qui n'en finit plus avec les remous depuis un an. Dernier symptôme d'un mal profond, l'éviction/retrait du manager Jack Isaac plus en phase avec ses dirigeants depuis plusieurs semaines. Il est remplacé par le directeur sportif du club Matthew Clarkin, épaulé désormais par Heini Adams, son ancien coéquipier à Bordeaux-Bègles, qui prend en charge les lignes arrières tandis que Jacques Cronje, jamais passé par l'UBB à notre connaissance, conserve ses prérogatives auprès des avants.

Preuve du malaise, les dirigeants biarrots ont tenté d'éviter les questions gênantes de la presse basque cette semaine. Après avoir demandé une dérogation pour ne pas organiser la traditionnelle conférence de presse d'avant match, ils ont finalement obtenu l'autorisation de la Ligue Nationale de Rugby, bien conciliante, de la délocaliser à Oyonnax, ce jeudi 29 novembre à 20h30. Peine perdue.

Reste à savoir comment les joueurs biarrots, qui souffrent d'un étrange mal du voyage, réagiront face à cette nouvelle tempête. Dans ces circonstances, jouer chez un des ténors de la Pro D2, toujours invaincu à domicile, n'est pas forcément une mauvaise chose. Personne ne s'attend vraiment à voir le BO briller en terre hostile. Il ne peut donc que surprendre agréablement.

Les compositions d'Oyonnax - Biarritz

