Le derby basque n’est que dans 8 jours, mais polarise déjà les attentions. Les 2 équipes s’en défendent, mais y pensent et s'y préparent. Sauf que l’Aviron qui reçoit Vannes pour la 21e journée de Pro D2 et le BO à Nevers doivent d’abord penser à s’imposer ce vendredi soir. Attention au piège.

Bayonne, France

Quant le derby approche, difficile de ne pas y penser, et de rester concentré sur le match à venir. C’est le danger qui guette Bayonnais comme Biarrots lors de la 21e journée de Pro D2 ce vendredi soir. A 8 jours du choc retour, les 2 formations doivent d’abord penser au présent. Surtout l’Aviron qui reçoit et qui n’a plus le droit à l’erreur à domicile si il veut poursuivre sa folle remontée.

"Vannes, un match très important pour le mental"

Ne pas se tromper, prévient donc l’entraineur des avants bayonnais Joël Rey, « on va déjà penser à Vannes avant le derby, parce que si on fait les choses à l’envers il peut nous arriver des surprises. On va essayer de battre Vannes comme il faut, en se rassurant, après on verra ce qu’il y a derrière (…) Ce match est très important pour le mental, si on fait ce qu’il faut on sera dans de bonnes conditions pour les matchs à venir»

Dans le viseur, l’objectif de la qualification redevenu possible après avoir été quasiment enterré. Invaincu depuis le debut d’année 2018, Bayonne vient d’enchaîner 3 matchs sans défaites – 1 nul à Dax (20-20) suivi de 2 victoires contre Montauban (20-5) et à Massy (14-19) – une première cette saison, et de quoi installer la confiance dans le vestiaire. « En termes de mental c’est très très bien », reconnait Joël Rey.

"Ne jamais oublier les matchs allers"

Des Bayonnais qui ont retrouvé le goût du combat et avec, de l’efficacité défensive comme offensive. Un Aviron plus humble également. « On vient juste de mettre un peu de longueur avec le bas (du classement), tempère ainsi le 3e ligne Antoine Battut. On regarde à la semaine depuis longtemps, on a fait un début de saison difficile donc vous ne vous permettez pas de vous projeter sur des séries de matchs. Je ne sais pas si on a encore les épaules pour cela…»

D’abord penser à confirmer contre Vannes le succès à Massy. Face aux Bretons, les ciels et blancs devront assurer leur conquête, notamment la touche défaillante en région parisienne, pour imposer leur jeu. « Il ne faut jamais oublier les matchs allers » largement dominé par les Bretons (38-22) avec leur superbe essai de 100m qui a fait mal dans les têtes bayonnaises, rappelle Joël Rey.

Les compositions d'équipes : 6 changements à l'Aviron

A 8 jours du derby, le XV bayonnais qui avaient été inchangé lors des 2 dernières journées, pour autant de victoires, enregistre 6 changements. Trois cadres sont laissés au repos (Laveau, Van Lill et Huete), alors que Martin Bustos Moyano fait son retour, que Rawaca et Leiataua sont titularisés pour la première fois depuis leurs blessures, et que les jeunes Arnaud Duputs et Guillaume Ducat réintègrent le groupe.

Demain soir, les Ciel et Blanc accueillent le @RugbyClubVannes pour la J21 de #PROD2. Voici la compo bayonnaise ! #ABRCVpic.twitter.com/FxgtPkugTR — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) January 25, 2018

La composition du Rugby Club de Vannes pour le déplacement à Bayonne - LNR

Le BO sans pression immédiate, mais...

Le Biarritz Olympique a moins de pression que Bayonne. Les txuri gorriak sont en déplacement, à Nevers, et n’ont pas, pour l’heure, de pression directe au classement. Leur nette victoire face à Grenoble la semaine passée leur a permis de prendre leurs distances avec les non qualifiés (7 points d’avance sur Béziers, 7e) tout en accumulant de la confiance.

Mais le BO doit tout de même se méfier. Confronté à une hécatombe de blessés, la suite de la saison s’annonce piégeuse. A commencer par ce match en Bourgogne face à une équipe revancharde et blessée après sa courte défaite à domicile face au leader Montauban (16-18). « J’aurai souhaité que Nevers gagne la semaine dernière, pour qu’elle ne soit pas sous pression, et que l’on puisse les surprendre, reconnait Gonzalo Quesada. Malheureusement pour nous cette défaite les met dos au mur avec l’obligation de gagner. »

Efficacité et pragmatisme pour "Revenir avec une victoire"

Mais le manager biarrot, qui a pourtant laissé de nombreux cadres au repos ou sur le banc (voir ci-dessous), y croit. « On a besoin d’un gros match à Nevers. Il y a une belle énergie, une bonne dynamique dans le groupe. On a les moyens de rivaliser et de _revenir avec une victoire »_. Elle serait la bienvenue pour enlever toute pression négative aux biarrots avant le derby

Dans la Nièvre, les BOys qui s’attendent à un gros combat avec des conditions de jeu difficiles, devront commencer par resserrer leur défense qui flotte, sous la pluie, ces derniers temps. « On a pas mal travaillé la défense, confirme le 3e ligne Lucas De Coninck, parce qu’en première mi-temps (contre Grenoble) on a été un peu attentistes. »

Les Biarrots devront également faire preuve de réalisme et d’efficacité qui leur font cruellement défaut à l’extérieur (le BO ne s’est imposé qu’une seule fois… à Bayonne). Manque de pragmatisme à en croire De Coninck : « On est super ambitieux, mais des fois il faudrait que l’on prenne plus les points » et soigner les petits détails qui vous permettent de terminer « un poil devant plutôt qu’un poil derrière » (sic)

Les compositions d'équipes : Biarritz fait tourner dans les grandes largeurs

Treize changements, pas moins, dans le XV de départ du BO par rapport à celui qui s'est imposé contre Grenoble. Entre temps, Biarritz a payé un lourd tribu sur le champs de bataille (Botha, Dubarry, Artru, Arrate). Mais les rouge et blanc ont aussi décidé de ménager quelques uns de leurs cadres, laissés à la maison (Placines, Bastien, Manu, Vakacegu, Hamdaoui) ou sur le banc (M. Lucu, Bernard, Delai, Chambord), en vue du derby ?

Retrouvez la composition #Biarritz ⚡️ @usonneversrugby



Envoyez-vos messages d'encouragements à nos biarrots et aux jeunes joueurs du Centre de formation qui feront leur premier match avec nos #BOys !#AupaBOpic.twitter.com/z5FQ9EEd06 — Biarritz Olympique (@BOPBweb) January 25, 2018

Le programme de la 21e journée

Jeudi (20h45) :

Grenoble - Perpignan

Vendredi (20h) :

Bayonne - Vannes

Nevers - Biarritz

Carcassonne - Angoulême

Dax - Massy

Montauban - Narbonne

Vendredi (20h30) :

Colomier - Aurillac

Dimanche (14h15) :

Béziers - Mont-de-Marsan

Le classement