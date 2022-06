Pro D2 - Bayonne : "Yannick a pris toute la pression sur ses épaules" confie Jeff Dubois

Pour sa seule et unique saison à l'Aviron, il pourrait remporter un titre. Jeff Dubois, l'entraineur de l'attaque de Bayonne ne sera plus de l'aventure la saison prochaine. Et pour cause, il sera manager de Dax pour les cinq prochaines années. Avant de quitter les bords de Nive, le Peyrehoradais d'origine l'assume, "quitte à être venu ici à Bayonne, autant partir par la grande porte !" avec un titre à la clé au bout, une montée dans l'élite, lors de cette finale de Pro D2, ce dimanche 5 juin à Montpellier entre les Ciel et blanc et Mont-de-Marsan.

Dernier match avec Bayonne ?

"Il s'agit peut-être de mon dernier match avec l'Aviron. J'ai déjà songé à ça à Jean Dauger la semaine dernière pour la demi-finale contre Oyonnax. On est une partie du staff à partir (avec Yannick Bru, Ludovic Loustau notamment) et on a une très bonne ambiance dans le staff. On aimerait donc finir de la meilleure des façons. Ça se passe très bien aussi avec les joueurs, avec le groupe donc c'est vrai que, quitte à être venu ici à Bayonne, autant partir par la grande porte avec un titre. Je serais le plus heureux des hommes. Ce sera une nouvelle page que l'Aviron, qui s'ouvrira à partir de l'année prochaine. Mais on n'y pense pas, on veut la finir de la plus belle des manières, parce que ça a été dur tout au long de la saison. Il a fallu encaisser, encaisser des choses et maintenant on est devant le fait accompli. Je pense que l'on est où on devait être. On voulait être dans les deux premiers, on l'a réalisé, on souhaitait être en finale, on y est. Désormais, la cerise sur le gâteau, c'est gagner cette finale et avoir le titre."

Les critiques sur le jeu

"Il y en a dans tous les clubs, ce n'est pas gênant. Mais, même quand tu gagnes et que tu ne joues pas bien, tu es souvent un peu critiqué parce que tu es, soi-disant, l'équipe la plus forte du championnat. On a bien vu cette année que l'équipe la plus forte, c'était Mont-de-Marsan, ils l'ont montré tout au long de la saison. De notre côté, on a essayé de construire, parce que le staff n'avait pas beaucoup changé, mais moi je venais d'arriver et je m'occupe quand même de l'attaque. Forcément, j'ai voulu mettre aussi ma patte et ça prend du temps. Et quand je disais qu'il faut encaisser, oui, on l'a fait tout naturellement. Et puis on a un boss qui encaisse pour nous. Yannick, il a pris tout sur ses épaules et il nous a laissé tranquilles. Il m'a laissé tranquille, et on a pu construire au fur et à mesure, sur l'ensemble de la saison, pour arriver là où on voulait être. Maintenant, rien n'est fait. Le plus important, c'est ce match dimanche, cette finale, malgré tout ce qu'on a pu dire ou entendre durant la saison régulière. On a perdu deux fois et j'espère qu'on n'a pas perdu une troisième fois contre."

Sur le Stade Montois Rugby

"Mont-de-Marsan est favori, c'est une équipe qui défend très bien. La première défense du championnat et la troisième attaque, je crois. C'est elle qui prend le moins de pénalités et de carton. Ils sont très bien placés sur leur jeu au pied, sur leur chasse, en défense. C'est une équipe qui a été constante tout au long de l'année. On leur prédisait qu'ils allaient avoir un trou et ne l'ont pas eu. C'est une formation, sûre de ses forces, de ses bases. On va essayer de les sortir de leur zone de confort pour les battre. Il faudra qu'on joue notre meilleur rugby face à eux, ce qu'on n'a pas su faire je pense sur les deux matches de saison régulière de Pro D2."

On ne joue pas 50 finales dans une carrière

"C'est un peu bateau, mais une finale, c'est différent. Et c'est bien d'avoir aussi dans l'équipe des joueurs qui ont déjà connu ça, qui ont vécu des finales. Il faut réussir un maximum de choses entreprises, être propre, faire abstraction du contexte, de la pression ou se nourrir de ça. Après, ça ne veut pas dire que ça fera pencher la balance. Et puis, c'est important aussi que les gars prennent conscience du caractère exceptionnel de la chose. On ne joue pas 50 finales dans une carrière, on n'a pas tous les ans l'occasion de remporter des titres non plus. Donc c'est uniquement ça penser à ça. L'essentiel dimanche, c'est jouer pour une ville, des supporters, toute une région et aussi aller chercher un titre."