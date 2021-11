Pro D2 ─ Bayonne : "L'envie de se racheter" confie Manuel Ordas avant Oyonnax

L'Aviron Bayonnais retrouve la Pro D2 cette semaine. Après la défaite contre Mont-de-Marsan sur la pelouse du stade Jean Dauger, c'est à Oyonnax que les Bayonnais se rendent ce jeudi (20h45). L'ouvreur bayonnais Manuel Ordas était l'un des invités de 100% Rugby ce lundi. Il évoque ce premier déplacement dans ce troisième bloc de championnat, revient sur le revers à domicile contre le Stade Montois et raconte sa semaine avec le XV de los Leones, la sélection espagnole, victorieuse ce week-end de la Russie.

Quand on regarde dans le rétro, la défaite à domicile contre Mont de Marsan est digérée ?

Oui, même si elle a été difficile à encaisser quand même, parce que ça a été notre première défaite à domicile, contre un concurrent direct. Mais je pense que maintenant, elle est digérée. Il fallait de toute façon vite la digérer pour pouvoir passer à autre chose et se concentrer sur le match qui arrive contre Oyonnax. On a vu qu'on avait péché quand même pas mal sur l'aspect offensif. On n'arrivait pas à terminer les actions, à scorer quand il fallait. Le fait donc de revenir au travail plus tôt que prévu - même si ça n'a pas été mon cas vu que j'étais à Madrid avec la sélection espagnole - a permis à l'équipe de travailler sur les aspects qui nous a manqué pour gagner contre Mont-de-Marsan.

C'est reparti pour un nouveau tour de cinq matchs, deux réceptions (Carcassonne, Montauban) pour trois déplacements (Rouen, Bourg en Bresse et Oyonnax) . Ça commence donc ce jeudi dans l'Ain, contre à nouveau, un concurrent direct...

On a trois gros déplacements, en plus on entre dans l'hiver donc les conditions vont être assez rudes et ça commence dès ce week-end. Il va falloir vraiment faire un très, très bon match pour rentrer de la meilleure des façons dans ce bloc et pour pouvoir regarder vers le haut et se remettre en confiance. Oyonnax est une très belle équipe, on s'attend vraiment à ce que ce soit très rude dans le combat et ça va être à nous de répondre présent. On sait très bien que c'est une équipe qui va jouer la qualification et la montée. Ils n'ont pas encore perdu de matches à domicile. C'est une équipe qui met beaucoup de pression, qui sur toutes ces phases de jeu au pied essaie de pousser l'adversaire pour le mettre à la faute. Il faudra être à la hauteur.

Est-ce que le groupe est piqué dans son orgueil et a envie de se racheter par rapport à la contre-performance montoise ?

Bien sûr. Il y a l'envie de se racheter, d'abord vis-à-vis de nous parce que je pense qu'on s'est un peu loupé sur ce match et ça nous a fait beaucoup de peine. Ensuite, vis-à-vis des supporters aussi et de tous les partenaires, actionnaires parce que les supporters avaient fait le déplacement. On était à guichets fermés et ça nous a fait beaucoup de mal de les décevoir, de perdre devant eux. Donc c'est l'envie de se racheter auprès de tous ces gens là.

On a beaucoup parlé, ces derniers jours pendant la trêve internationale, des remous, des mouvements à l'Aviron Bayonnais. Le changement d'entraîneur, les passes d'armes au niveau de la direction. Comment réagit le groupe à tout cela ?

On entend beaucoup de choses. On essaie de passer outre et de contrôler surtout ce qu'on peut contrôler. Je pense que toutes ces choses là, on ne peut pas les contrôler, ce sont des histoires qui sont plus haut dans l'organisation du club. Et nous, je pense ce qu'on peut contrôler en tant que joueur, c'est l'aspect sportif, ce qui se passe sur le terrain et donc l'important c'est le match qui va arriver contre Oyonnax et on se concentre vraiment dessus en essayant de passer au dessus de tous ces remous et en restant focus.

La semaine dernière, vous étiez avec la sélection espagnole, et vous avez remportez un match contre la Russie (49-12) dans le Rugby Championship 2021, ce qu'on appelle aussi les Six Nations B. Une victoire qui vous relance dans la course à la qualification pour le Mondial 2023 en France ?

On restait sur trois défaites d'affilée en Rugby Championship dont deux défaites à l'extérieur contre des concurrents directs et donc c'était très important de gagner contre la Russie pour pouvoir continuer à espérer. On sait que la qualification se joue sur cette saison et sur la saison qui arrive, il fallait surtout prendre le bonus pour ne pas trop se laisser distancer. Sur les six équipes qui composent le Rugby Championship (Géorgie, Portugal, Roumanie, Russie, Espagne et Pays Bas), la Géorgie est presque sûre de décrocher son billet pour la Coupe du Monde. Après, il y a la bataille pour pour finir deuxième du classement et se qualifier directement pour la compétition. Et si jamais on se loupe et qu'on finit troisième on aura encore une chance en repassant par un barrage. Mais c'est ouvert. Il y a la Roumanie et le Portugal qui sont nos concurrents directs et ça va être une grosse bataille jusqu'à la fin. Donc tous les matches vont être très, très importants. Le 18 décembre on affronte les Pays-Bas. C'est un match en retard et le dernier match du Rugby Championship de cette saison et gagner nous permettrait justement de recoller à la Roumanie, au Portugal, en sachant qu'après on les reçoit en février. Parce que si on commence à recoller, ils vont nous sentir derrière et ça leur mettra la pression.