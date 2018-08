Après une victoire et un nul à domicile, Bayonne se déplace pour la première fois de la saison lors de la 3e journée de Pro D2. L'Aviron joue chez le dernier, Massy, déjà dos au mur. Un bon test pour juge du potentiel des Bayonnais qui veulent faire un "coup" dans l'Essonne

Bayonne, France

Bayonne se déplace à Massy ce vendredi 31 août (20h) pour le compte de la 3e journée de Pro D2. Pour ce premier voyage de la saison, les ciel et blancs qui restent sur un match nul in extremis à domicile face à Mont-de-Marsan visent la victoire. Ils savent surtout que ce premier match chez des Franciliens déjà sous pression sera un bon test quant à leur potentiel.

Si on veut jouer le haut de tableau, il va falloir ramener des points de l'extérieur (...) On y va pour essayer de faire un coup - Romain Barthélémy, centre

Mais si Massy reste sur deux revers, à l'extérieur sans le moindre point marqué au classement, et se retrouve donc dos au mur, les Bayonnais savent que les hommes de Didier Faugeron ont préparé cette première réception de longue date et que le match risque d'être âpre, difficile et serré. Un excellent révélateur quant à leurs capacités techniques mais aussi mentales, en déplacement.

Ce match est très important pour nous, il va livrer beaucoup d'enseignements (...) - Yannick Bru, manager de l'Aviron Bayonnais

La composition de l'Aviron : une équipe-type ?

Preuve des ambitions de l'Aviron dans l'Essonne, où il s'était imposé la saison dernière, les entraîneurs ont aligné une équipe qui, compte tenu des absences (Van Lill ménagé, Battut, Ducat et Robinson blessés) pourrait s'apparenter à peu d'éléments près à une équipe type.

Voici la compo des Ciel et Blanc pour leur premier déplacement à @RCME91 à Massy. Rendez-vous demain soir à 20h 💪🏻🔵⚪️ #RCMEABpic.twitter.com/HuWB852l0w — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) August 30, 2018

Si Bayonne doit faire avec quelques blessés supplémentaires, elle récupère également de nombreux éléments importants (Koster, Bustos Moyano, Delonca, Ayarza), dont le centre Romain Barthélémy. L'ancien joueur d'Albi a été très bon pour son premier match contre Brive avant de sortir sur une commotion cérébrale qui lui a fait manquer la réception du Stade Montois. Le Niçois retrouve la Pro D2 avec plaisir et ambition sous ses nouvelles couleurs

Très heureux. Maintenant il faut retrouver le haut de la Pro D2, et pourquoi pas le Top 14 - Romain Barthélémy

La composition de Massy

Les Massycois eux ont effectué 5 changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée à Béziers (37-26) lors de la 2e journée de Pro D2 (entrées de John Madigan, Christophe Desassis, Mathieu Lorée, Aubin Mendes, Maelan Rabut)

Sylvain Abadie Youri Delhommel Ilia Kaikatsishvili Lucas Cazac John Madigan Christophe Desassis Steven David Costinel Gorcioaia Mathieu Lorée Johannes Graaff Aubin Mendes Baptiste Delage Geoffrey Sella Adriu Delai Maelan Rabut

Remplaçants : 16. Thomas Bordes, 17. Antoine Soave, 18. Loic Charlon, 19. Pierre-Henri Azagoh, 20. Benjamin Prier, 21. Massimo Ortolan, 22. Setareki Bituniyata, 23. Nicolas Ferrer

Massy-Bayonne, 3e journée de Pro D2, vendredi 31 août à 20h. Match à vivre sur France Bleu Pays Basque dès 19h30.