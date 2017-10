Pro D2 : Bayonne perd à Carcassonne (32-16), «notre avenir est en jeu»

Les Carcassonnais derniers classement ont battu l'Aviron Bayonnais (32-16), premier maintenu (14e), dans un match de la peur qui portait bien son nom. Les Audois qui en voulaient plus se relancent quand Bayonne s'enfonce et pourrait se retrouver relégable si Narbonne gagne dimanche contre Perpignan

Après une entame de match catastrophique, apathique, encore la tête dans les chaussettes, stigmates du derby perdu à Jean-Dauger contre Biarritz, l'Aviron Bayonnais emmené par la puissance de ses avants a su se ressaisir en première période pour virer en tête au retour aux vestiaires (10-13), malgré de grosses fautes de main.

Mais les ciel et blancs, moral dans les chaussettes, incapables de se battre en équipe, comme un seul homme, ont baissé les bras en seconde période face à l'envie ravageuse des Carcassonnai. Aux abois, derniers avec 7 défaites consécutives, les joueurs de la cité médiéval ont su trouver les ressources pour aller chercher la victoire et le bonus offensif

Bayonne boit le calice jusqu'à la lie et s'enfonce inexorablement vers les profondeurs. Bayonnés marqués, abattus au coup de sifflet final, et visiblement sans ressources.

L'heure est grave, et on se demande quels mots, quels ressorts pourront utiliser entraineurs et dirigeants de l'Aviron pour réactiver le feu éteint. «L'avenir de ce club historique est en jeu», prévient l'entraîneur des avants Joël Rey qui avoue manquer de solutions. Bayonne dispute officiellement le championnat du maintien.