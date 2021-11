Pro D2 ─ Bayonne : Maxime Machenaud pour au moins deux saisons à l'Aviron

C'est de l'expérience qui arrive à Bayonne. L'Aviron enrôle le demi de mêlée international Maxime Machenaud (32 ans) pour les deux prochaines saisons, plus une troisième en option sur les bords de Nive. Pourtant pisté par Lyon, la direction des Ciel et blanc s'est montrée convaincante pour attirer le joueur originaire de Bordeaux, et lui a proposé également une reconversion en tant que préparateur sportif. Les deux parties sont d'accord. Il ne manque plus que la signature du contrat selon les informations de France Bleu Pays Basque. Machenaud a déjà signifié son départ à sa direction et ses coéquipiers, il y a une semaine selon RMC Sport.

Une recrue de choix pour Bayonne, qui pointe en tête de Pro D2, avec Mont-de-Marsan, et ambitionne de retrouver le Top 14 à l’issue de la saison. Ainsi, l'Aviron pourrait couvrir le poste de demi de mêlée avec Machenaud, Michael Ruru (blessé en juin dernier au ligaments croisés et absent pour 10 à 12 mois) et Hugo Zabalza. Shaun Venter, le sud africain, ayant signé pour une saison. L'actuel demi de mêlée du Racing 92 y joue depuis 2012 (pour 1147 points inscris). Avant, il a porté les maillots d'Agen (51 match pour 45 pts) et Bordeaux Bègles (52 matches/35 pts). Avec le XV de France, il a marqué 149 points pour 38 sélections, sa dernière le 2 octobre 2019 contre les États-Unis.

Contactée, la direction de l'Aviron Bayonnais n'a pas souhaité commenter l'information.