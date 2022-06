Pro D2 : Bayonne avec Galarza mais sans Cassiem pour la finale contre Mont-de-Marsan

Plus qu'un match pour Bayonne pour aller le titre de champion de France de Pro D2. Au terme d'une saison marathon, les Bayonnais sont face à leur bête noire, Mont-de-Marsan. Bayonne pourra compter sur son capitaine Mariano Galarza, de retour après avoir manqué la demi-finale contre Oyonnax.

Un match. Il ne reste qu'un match à gagner pour Bayonne, pour retrouver le Top 14 et être sacré champion de France. Ce dimanche 5 juin, le marathon de la Pro D2 va toucher à sa fin, au moment même où sera sifflée la fin de la finale entre Bayonne et Mont-de-Marsan. Une affiche logique, entre le 1er et le 2e, avec un air de revanche pour les Bayonnais qui n'ont jamais battu le voisin landais cette saison.

La composition

Pour aller chercher le titre national et la remontée en Top 14, Bayonne va pouvoir pouvoir compter sur le retour de son capitaine Mariano Galarza, absent lors de la demi-finale après une blessure au mollet.

Rencontre à suivre en direct sur France Bleu Pays Basque à partir de 17h