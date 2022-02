Pro D2 - Bayonne : Gérard Fraser, prochain entraineur des arrières

Gérard Fraser et de Loic Louit arrivent respectivement comme entraineur des lignes arrières et préparateur physique de l'Aviron Bayonnais pour accompagner le staff de Grégory Patat sur les bords de Nive.

C'est un retour en terrain connu. Gérard Fraser, entraineur des arrières de Vannes, rejoindra l'Aviron Bayonnais la saison prochaine. Le club officialise l'arrivée du Néo-Zélandais, dont le contrat se termine à la fin de la saison avec le club breton, pour compléter le staff de Grégory Patat.

Ce globe-trotteur du rugby, ancien ouvreur, avait joué à Bayonne entre 2005 et 2007, pour 36 matches de Top 14 dont 33 comme titulaire. Il a aussi évolué à Calvisano, L'Aquila, Bordeaux-Bègles, Béziers et Grasse. Avant de monter les échelons sur les bords des terrain : Grasse (Fédérale 2 puis 1 entre 2014 et 2016) puis Provence Rugby (2016-2018), avant Vannes (depuis 2018).

Loïc Louit, préparateur

Mais Fraser n'arrive pas seul. En effet, l'Aviron Bayonnais acte l'arrivée de Loïc Louit en tant que préparateur physique. Un autre Gersois, aussi Auscitain comme le futur manager, Patat. Les deux hommes ont d'ailleurs entrainé ensemble le FCAG entre 2012 et 2014. Depuis 2018, Louit s'occupait des joueurs de Provence Rugby mais c'est aussi un professionnel qui est allé se nourrir d'une expérience chez les Dragons Catalans, le club de rugby à XIII de Perpignan.

"C'était une volonté de ma part, une condition à mon arrivée, de venir avec ces deux personnes", explique Grégory Patat.