Pro D2 : Bayonne passe près de l'exploit à Brive (20-18) avant son barrage à domicile

Bayonne, France

Comme on pouvait s'y attendre, la dernière journée de Pro D2 a été haletante. Le Biarritz Olympique a cartonné Montauban (62-21) mais échoue aux portes de la qualification dont les derniers billets reviennent à Vannes, Mont-de-Marsan et Nevers. Déjà qualifiés, les Bayonnais eux sont passé près de l'exploit à Brive (20-18) et de la qualification directe pour les demie-finales.

Le chassé-croisé avec Oyonnax pour la demie

Longtemps en tête en Corrèze ou à égalité, l'Aviron a joué au chat à la souris avec Oyonnax, malmené à Angoulême, pour le gain de la 2e place du classement synonyme de qualification directe pour les phases finales.

#PhaseFinale#PROD2



Voici le programme complet de la phase finale de PRO D2...

La billetterie de la finale est d'ores et déjà disponible sur https://t.co/vrE5BAHTwLpic.twitter.com/85gvt8xbAx — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) May 5, 2019

La victoire des joueurs de l'Ain (23-26) a mis fin au suspens dans les dernières minutes de cette journée, le bonus défensif glané par les Bayonnais ne changeant rien à l'affaire. Troisièmes, ils affronteront Nevers (6e) en barrage samedi prochain au stade Jean-Dauger (20h45). Le vainqueur ira jouer la demie à Oyonnax le samedi 18 mai (18h30)

"On s'est bien préparés"

"On s'est bien préparés pour le quart du week-end prochain, on a bien lutté, on est _contents de la performance collective de l'équipe_" analyse Joël Rey, l'entraineur des avants, dont les joueurs ont tenu la dragée haute au leader et favoris de cette Pro D2 dans un match dur, intense, digne d'une rencontre de phase finale. L'Aviron a montré qu'il revenait à son meilleur niveau au bon moment.

"Un gros gros match, on a été servis, complète le centre Peyo Muscarditz, mais on a été à la hauteur. On avait je pense un peu peur. Mais cette peur on a su la transformer (...) _on a eu du tempérament pour résister à cette équipe et faire un match plein sur 80 minutes_."

"Continuons à rêver"

Bien que déçus de la défaite, les hommes de Yannick Bru repartent avec de la confiance et des certitudes retrouvées sur le combat dans les rucks, la conquête et la conservation, mais il faudra être encore plus précis et réaliste pour continuer l'aventure.

Les Bayonnais n'ont pas envie de se satisfaire de ce barrage à domicile. "On a le droit de rêver, c'est beau de rêver, continuons à rêver le plus longtemps possible", conclut Peyo Muscarditz