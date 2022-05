Pro D2 - Bayonne : "Pour une fois on ne sera pas favori" de la finale contre Mont-de-Marsan avance Yannick Bru

Le manager de l'Aviron Bayonnais, Yannick Bru, savoure la qualification de son équipe après la victoire contre Oyonnax sur la pelouse de Jean Dauger ce dimanche 29 mai (32-20) et se projette sur la finale contre Mont-de-Marsan dimanche prochain.

Le manager de l'Aviron Bayonnais, Yannick Bru, savoure la qualification de son équipe après la victoire contre Oyonnax sur la pelouse de Jean Dauger ce dimanche 29 mai (32-20) et se projette sur la finale contre Mont-de-Marsan dimanche prochain.

"J'ai envie de dire que la mission est presque complétée. Il nous reste une dernière marche, qui est souvent la plus difficile, j'en suis bien conscient. J'ai envie de féliciter l'ensemble du groupe parce que la préparation n'a pas été facile, il y avait pas mal d'incertitudes avant le match. Le groupe a répondu présent. Le banc nous a apporté énormément aujourd'hui, dans la dernière partie du match."

La mission est presque complétée.

Quant au futur adversaire de l'Aviron, le Stade Montois Rugby ? "Mont-de-Marsan mérite le respect. Parce qu'ils ont construit leur saison avec une saison dernière très dure. Donc il y a eu de la remise en question, du travail et bravo à eux pour le succès qu'ils ont eu tout au long de la saison. Ils ont passé la plupart de la saison en tête, ils ont été devant nous tout le temps. Ce sera un match différent, ce sera la finale, mais ce sont quand même eux qui ont dominé la saison."

Et le manager des Ciel et blanc de terminer : "Notre groupe s'est fixé une mission. On y a pensé chaque jour sur les douze derniers mois. Cela n'a pas été facile. À certains moments, on n'a pas répondu aux attentes placées en nous. Mais le caractère a toujours été là. L'envie de respecter le contrat a toujours été là. J'ai toujours eu confiance en ce groupe, qui n'a jamais trahi le maillot. Le contrat, sur la saison, il est rempli en termes d'engagement. Maintenant, il faut aller chercher cette petite bulle de bonheur, après ces 80 minutes contre Mont-de-Marsan. Pour une fois, on ne sera pas favori."

Conférence de presse complète de Yannick Bru retransmise sur France Bleu Pays Basque Copier