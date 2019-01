Pro D2 : Bayonne prend date en battant Oyonnax (30-25)

Dans un match de haut de tableau, l’Aviron a battu Oyonnax (30-25) en ouverture de la 19e journée de Pro D2. Un match de haut vol avec 7 essais malgré deux grosses défenses et un combat intense.

Bayonne, France

On attendait un match de costauds, de leaders potentiels, entre Bayonne (3e) et Oyonnax (2e). On n’a pas été déçus. L’Aviron remporte une rencontre de haut vol (30-25) en ouverture de la 19e journée de Pro D2.

« L’équipe est généreuse »

Rejoints en fin de première mi-temps (18-15) après 25 bonnes premières minutes (18-3), les Bayonnais pourront encore regretter leur inconstance. Mais l’état d’esprit des ciels et blancs reste irréprochable, comme le montre leur seconde période pleine d’envie et d’engagement (30-18) avant de craquer sur la fin.

« Dans l’état d’esprit encore une fois on a rien lâché face à une équipe qui techniquement est certainement supérieure à nous », se félicite le pilier Aretz Iguiniz. « L’équipe est généreuse, c’est grâce à cela qu’on a repris le match en main » renchérit Joël Rey, entraineur des avants qui concède toutefois : « C’est juste un peu dommage de leur laisser le bonus défensif(…) j’aurai aimé qu’on soit plus tueurs ».

« Bayonne va être de plus en plus séduisante dans le jeu »

L’Aviron aura notamment été efficace dans les zones rucks, sur les ballons portés et sur ses inspirations offensives, comme sur ce 4e essai magnifique qui va faire le tour de la planète ovale. « Je pense que Bayonne va être de plus en plus séduisante dans le jeu » pense le centre Romain Barthélémy.

Ce genre de match, face à un prétendant au titre, donne de l’ambition aux Bayonnais, qui ne visent plus simplement le top 6 et la qualification avoue Romain Barthélémy : « On espère être dans les 4. »