Pro D2 : Bayonne "prend et donne du plaisir" contre Carcassonne (46-10)

Malgré leur retard à l'allumage, et 10 premières minutes au fond du lit, l'Aviron Bayonnais a accompli sa mission en s'imposant avec le bonus offensif face à Carcassonne (46-10) lors de la 20e journée de Pro D2. Les ciels et blancs, au terme d'une seconde mi-temps magnifique et à sens unique, et d'une fin de match euphorique - 4 essais dans les 12 dernières minutes - se sont fait plaisir et ont ravi leur public.

"Des moments où il faut travailler au corps"

Pourtant ce succès capital qui permet aux Bayonnais de conserver la 2e place du classement et de prendre un peu plus le large encore avec le 1er non qualifié (Provence Rugby à 15 points) a été long à se dessiner. Cette victoire, l'Aviron l'a construit patiemment, explique le manager Yabnbiock Bru : "Dans un combat de boxe il y a des moments où il faut travailler au corps"

C'est ce qu'ont fait les Bayonnais. Mais leur manque d'efficacité, récurrent, avec encore deux grosses occasions d'essais vendangées, et des points au pied laissés en route, ont bien failli leur coûter cher. Comme ce carton jaune injustement infligé au 3e ligne Filimo Taofifenua (36e minute), qui se trouvait loin de l'action incriminée, assure l'ancien talonneur international. "Il y a une erreur d'arbitrage XXXL, j'étais furieux à la mi-temps". Cette décision a en effet conduit à l'essai qui relance Carcassonne juste avant le retour au vestiaire (12-10)

"On s'est bien régalé"

Dans la foulée de son capitaine, un Antoine Battut impérial, l'Aviron a remis du coeur à l'ouvrage dès l'entame de la seconde période, monopolisant la gonfle, prenant les points au pied pour se détacher petit à petit, tout en usant son adversaire par le harcèlement de ses vagues offensives et le volume de jeu proposé. "On s'est dit à la mi-temps qu'il fallait éviter les rucks longs et donner plus de vitesse à notre jeu, c'est ce qu'on a fait" explique l'ouvreur Tristan Tedder.

L'ouvreur bayonnais s'est régalé en fin de match contre Carcassonne © Radio France - Thibault Vincent

Jusqu'à épuiser l'adversaire. _"On sait qu'on peut avoir confiance en notre rugby_, analyse Yannick Bru, et Carcassonne a aussi baissé le pied dans les 20 dernières minutes donc tout est devenu plus facile." Les espaces se sont ouverts, les Bayonnais ont commencé à jouer en confiance, en restant debout, et multipliant les passes après contact pour le régal des yeux. Efficaces qui plus est avec 4 essais supplémentaires inscrits.

"Franchement là on s'est bien régalé, notamment en fin de match" admet poliment Tristan Tedder. Avec au bout une victoire bonifiée que visaient les Bayonnais confie le jeune sud africain : "cinq points s'était vraiment important ce soir (vendredi), parce qu'on savait qu'Oyonnax (3e) a pris 5 points aussi hier soir (jeudi, ndlr)"

"Jouer jusqu'à la sirène"

Important, mais pas forcément l'essentiel aux yeux de son manager : "Je suis content car au-delà de la victoire on a pris du plaisir, et on s'entraine pour cela. Il faut jouer jusqu'à la sirène, c'est l'image que l'on doit renvoyer au public, une équipe qui travaille, qui prend du plaisir, qui en donne, jusqu'au bout, et qui ne renonce pas au jeu."

Malheureusement, l'Aviron a tout de même perdu deux joueurs importants dans cette rencontre. L'ailier Julien Jané a ressenti une vive douleur à l'échauffement (suspicion de déchirure au mollet), quant à Filimo Taofifenua, l'avant le plus utilisé, il s'est donnée une entorse au genou en fin de rencontre.