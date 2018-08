Bayonne a eu très chaud en clôture de la 2e journée de Pro D2 ce dimanche 26 août. L'Aviron a bien failli perdre son premier match de la saison à domicile face à Mont-de-Marsan, un concurrent direct à la qualification pour les phases finales. Mais les ciel et blancs ont réussi à arracher le match nul à la dernière seconde sur un essai en force, transformé (28-28).

Conscients d'avoir eu très chaud, après avoir tendu le ballon pour se faire battre notamment par manque de réalisme, les Bayonnais se satisfont de ce résultat et de la volonté affichée pour l'arracher. Mais il leur reste beaucoup de pain sur la planche.

On finit avec une note positive, on va se satisfaire de ces deux points vu le scénario du match (...) On garde notre invincibilté à Jean-Dauger, c'est l'objectif - Julien Tisseron, arrière