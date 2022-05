Dernière journée de la phase régulière de Pro D2 ce jeudi. Bayonne reçoit Rouen, dans un match à enjeu pour les deux équipes : la deuxième place et la demi-finale à domicile pour Bayonne, le maintien en deuxième division professionnelle pour Rouen.

Pro D2 : Maqala et Rouet titulaires, Marchois et David sur le banc de Bayonne pour recevoir Rouen

Le marathon de la Pro D2 s'achève ce jeudi, et rien n'est joué pour autant. Bayonne n'est toujours pas assuré de terminer deuxième du championnat, et Rouen n'est toujours pas maintenu. Deux objectifs diamétralement opposés pour une dernière journée marquée par le sceau du suspense. Pour Bayonne, les calculs sont clairs : une victoire bonifiée, et c'est la demi-finale à domicile assurée. Tout autre résultat condamnerait l'Aviron Bayonnais à regarder du côté d'Oyonnax, qui se déplace à Aurillac. Pour Rouen, trois points devant Bourg-en-Bresse qui va à Grenoble, c'est le maintien qui est en jeu.

Pour se défaire des Normands, et remplir le premier objectif de la saison, Bayonne va pouvoir compter sur le retour de Konstantine Mikautadze et Sireli Maqala dans le XV de départ. Venu s'entraîner avec les professionnels, le jeune Jean-Baptiste Rendé n'est finalement pas retenu.

À noter qu'en plus de l'hommage prévu à Kelly Meafua, troisième ligne de Montauban tragiquement disparu la semaine dernière, Jean-Dauger rendra aussi hommage aux treize qui vont quitter le club en fin de saison : Ugo Boniface (UBB), Maxime Delonca, John Ulugia, Luc Mousset, Mariano Galarza, Matthew Luamanu, Asier Usarraga (Castres), Filimo Taofifenua (Oyonnax), Shaun Venter, Manuel Ordas, Maxime Lafage (Vannes), Joe Ravouvou, Théo Costossèque (Racing).

La composition de Bayonne :

1- Boniface ; 2- Van Jaarsveld ; 3- Mousset

4- Galarza ; 5- Mikautadze

6- Taofifenua ; 8- Cassiem ; 7- Héguy

9- Rouet ; 10- Dolhagaray

11- Ravouvou ; 12- Toeava ; 13- Maqala ; 14- Baget

15- Germain

Sur le banc : 16- Delonca ; 17- Talakaï ; 18- Marchois ; 19- Usarraga ; 20- Monribot ; 21- Zabalza ; 22- David ; 23- Tchelidze.

