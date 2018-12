Pro D2 : leader, Bayonne s'impose "dans la douleur" face à Vannes (16-14)

L'Aviron a souffert face à Vannes (16-14) lors de la 13e journée de Pro D2. Dans un match intense les Bayonnais encore trop imprécis et stériles se sont fait peur face à une très belle équipe bretonne. Les Basques peuvent se satisfaire d'une victoire importante qui les installe sur le podium.

Bayonne est le nouveau leader provisoire de la Pro D2 - Nevers et Carcassonne qui s'affrontent dimanche peuvent passer devant - grâce à une victoire arraché lors de la 13e journée de Pro D2 face à Vannes (16-14) et la victoire surprise du voisin biarrot à Oyonnax (23-27).

Toujours invaincu à domicile, l'Aviron a pourtant souffert pour se défaire d'une équipe bretonne accrocheuse et solide qui a mérité son bonus défensif. C'est une victoire "dans la douleur, reconnait Peyo Muscarditz, on s'est fait un peu peur, on a commis quelques erreurs qui auraient pu nous coûter très cher."

De la sérénité dans l'adversité

Les Bayonnais ont encore une fois commis trops d'erreurs dans leurs temps forts qui les ont empêcher de scorer malgré quelques belles combinaisons. "C'est notre principal axe de progression".

"Mais on a mis les ingrédients qui nous ont permis de remporter ce match, les mecs ont tout donner, on est lessivés", insiste le capitaine bayonnais satisfait notamment de la fin de match de son équipe qui, pourtant sous pression, "n'a pas douté. On a été sereins".

La marche de progression des bayonnais est encore importante, mais l'équipe grandit comme le prouvent ces toutes dernières minutes maîtrisées.