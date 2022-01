Pro D2 - Bayonne : "Se rapprocher des deux premières places" pour Jean Monribot avant la réception d'Aurillac

Gagner, pour éviter de se faire distancer. C'est l'objectif de l'Aviron Bayonnais qui, après les deux points du match nul ramenés d'Agen jeudi dernier, se prépare à jouer deux matches à domicile. Grenoble dans dix jours, mais avant ça Aurillac, ce vendredi à Jean Dauger (19h30). Deux réceptions, pour glaner un maximum de points. Afin de ne pas être distancé par le duo de tête, Mont-de-Marsan et Oyonnax. Jean Monribot, le 3e ligne, l'un des capitaine bayonnais était l'invité de 100% Rugby sur France Bleu Pays Basque.

Jean Monribot : On a déjà battu cette équipe d'Aurillac (20-28 à l'aller dans le Cantal, le 3 septembre). Mais c'est vrai qu'à l'extérieur je sens notre équipe plus libérée avec, à la clé, de bonnes prestations. Même à Colomiers où l'on perd au bout, et c'est dommage. On a laissé des points en route alors qu'on fait vraiment un très bon match en proposant du jeu, donc il faut persévérer dans le travail et aussi sur ce côté psychologique. Mais Aurillac, bien sûr, reste une équipe à notre portée et j'espère qu'on va les recevoir correctement.

Devant Mont-de-Marsan et Oyonnax semblent être sur un train d'enfer. Comment gérer cette lutte plus ou moins à distance ?

Sur cette phase retour ça va être une énorme bagarre, dans la continuité de ce début de saison. Trois équipes (Mont-de-Marsan, Oyonnax, Bayonne, ndlr) qui cavalent en tête, c'est pour le moins surprenant, on rivalise à mi-chemin. Et ce qui est amusant c'est que comptablement on est à peu près au même niveau que les équipes qui étaient à la première place de D2 ces dernières saisons à mi-championnat. Cette année, le niveau est vraiment relevé en haut de tableau de Pro D2. Mais, il faut s'accrocher. Et plus on avancera dans la phase retour, plus les points vont coûter cher. D'autant que je n'imagine pas une équipe lâcher désormais devant. Elles ne baisseront pas de régime. Elles sont aussi au maximum de leur potentiel, de ce qu'elles peuvent faire et c'est suffisamment rare ces dernières années. Mais par rapport à cette situation, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur notre parcours. On a tellement de progrès à faire encore. Nous ne sommes pas satisfaits de notre jeu, de nos matches, et il reste cette phase retour pour continuer à travailler, pour pourquoi pas jouer trois voire deux matches supplémentaires.

Est-ce que vous arrivez à trouver des explications sur le fait que vous alternez le bon et le moins bon depuis le début de la saison ?

Déjà, dès le début de la saison, on nous a coller une étiquette de favoris, de leader de championnat... Dans les pronostics, c'est obligé, l'Aviron va remonter en Top 14

La président du club aussi a fixé ses objectifs, de montée...

Mais cette équipe n'a jamais eu ce rôle, cette étiquette-là. On a joué le maintien en Top 14 voilà deux ans. Lors de la montée, il y a trois saisons sur la première année de Yannick Bru, ce n'était pas l'Aviron qui avait l'étiquette de leader. Donc, c'est quelque chose de nouveau, en tout cas pour nous, pour cette équipe. Je pense qu'inconsciemment, cette équipe avec des joueurs qui n'ont pas trop d'expérience de ça, ces joueurs se sont mis la pression par rapport à cette attente de résultat. La pression de bien faire sur le jeu, sur tous les paramètres qui composent une saison. Et on le ressent vraiment à Jean-Dauger où l'on a du mal à se libérer. Ça change des matches à l'extérieur, donc pour moi, le côté psychologique joue un rôle important, en tout cas sur cette phase aller. J'ose espérer maintenant qu'on va essayer de se libérer et d'essayer de finir de finir en beauté. Cette équipe monte en puissance, en tout cas, j'y crois fermement parce qu'il y a une réelle volonté, des joueurs et du staff, de bien finir cette saison.

Dans ce bloc, il reste encore les réceptions d'Aurillac, Grenoble avant un déplacement à Nevers. Vous êtes vous fixé un objectif comptable ou sur la forme du jeu ?

Non. On sait tous en dessous que ce bloc et vraiment très, très important. Il n'y a que quatre matches. Nos concurrents directs se déplacent chez des gros aussi (le Stade Montois à Nevers et contre Narbonne, Oyonnax à Carcassonne puis contre Nevers). À la fin de ce bloc, je pense qu'on va y voir un petit peu plus clair et et j'ose espérer, avec ces deux matches à domicile, qu'on se fasse un déplacement à Nevers pour se rapprocher un peu plus de ses deux premières places voire occuper l'une des deux.

Dolhagaray revient au club

L'Aviron Bayonnais a annoncé en ce début de semaine le retour au club de l’ouvreur Thomas Dolhagaray, afin de compenser la blessure au dos de l’ouvreur Maxime Lafage (contractée lors du nul à Agen), écarté des terrains entre deux et trois mois environ.

Passé par Larressore, avant d'arriver à Bayonne, Dolhagaray était prêté depuis le début de la saison à Carcassonne, club avec lequel il a disputé neuf matches, dont cinq en tant que titulaire. Dolhagaray postule déjà pour une place dans le groupe qui jouera Aurillac vendredi.