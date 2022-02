Pro D2 : Bayonne touché par le Covid-19 avant son match contre Béziers

L'Aviron Bayonnais va-t'il jouer son match face à Béziers vendredi soir? Rien n'est moins sûr alors que cinq joueurs de l'effectif ont été testé positifs au Covid-19, annonce le club mercredi 16 février.

Il faut 6 joueurs de première ligne

"Gaëtan Germain, Shaun Venter, Denis Marchois, Luc Mousset et Ugo Boniface ont donc été placés à l'isolement pour une durée de 5 jours", indique l'Aviron bayonnais. Des joueurs qui ne feront donc pas partie du déplacement à Béziers vendredi 18 février.

En première ligne, le club Ciel et Blanc doit aussi compter les blessures des talonneurs Torsten Van Jaarsveld et John Ulugia. Bayonne se retrouve donc dans une situation compliquée, avec sept joueurs possibles à ce poste : Matis Perchaud, Swan Cormenier, Maxime Delonca, Louis Ortolan, Tevita Tatafu, Chris Talakaï et Luka Tchelidze.

Selon le règlement de la Ligue nationale de rugby (LNR), un club doit pouvoir aligner six joueurs de 1re ligne, qu'ils soient professionnels ou espoir, pour pouvoir jouer. Sinon le match est reporté.