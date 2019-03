Pro D2 - Bayonne : un cadre de la remontée en Top 14 s'en va

Le renouvellement se poursuit à l'Aviron Bayonnais. Plusieurs joueurs en fin de contrat en juin ne sont pas reconduits par le club qui recrute et promeut des jeunes. L'ailier Julien Jané, arrivé en 2015, a lui trouvé un point de chute en Top 14, au SU Agen.

Bayonne, France

Après 4 saisons passées à Bayonne, Julien Jané ne sera plus en ciel et blanc à l'avenir. L'international à 7, qui a participé à la remontée en Top 14 en 2015-2016, n'entrait plus dans les plans des dirigeants de l'Aviron qui n'ont pas renouvelé son contrat.

Un cadre de l'improbable remontée en 2015-2016

Julien Jané a signé avec le SU Agen pour la saison prochaine (+ 1 année en option), annonce le club lot-et-garonnais. Le SUA est actuellement 12e du Top 14 avec 9 points d'avance sur Grenoble, 13e et barragiste pour le maintien.

L'ancien joueur de Béziers et du Racing 92 est arrivé sur les bords de Nive à l'été 2015, en plein marasme alors que le club venait d'être relégué et de changer de direction après la fusion avortée avec le Biarritz Olympique.

Julien Jané a été, cette saison là, l'un des cadres de l'incroyable aventure de la remontée en Top 14, conclut par la victoire en finale de Pro D2 contre Aurillac (21-16).

La fin d'un cycle

Il n'a disputé que 8 rencontres cette saison, mais revenait à son tout meilleur niveau ces dernières semaines avant de se blesser à un mollet le 24 janvier dernier contre Oyonnax. Il n'est plus réapparu dans le groupe bayonnais depuis lors.

D'autres cadres de la remontée ne seront pas conservés en fin de saison. Benjamin Thiéry, officiellement blessé, devrait mettre un terme à sa carrière professionnelle. Grégory Arganèse, Martin Bustos Moyano et PJ Van Lill, tous en fin de contrat n'ont pas reçu de nouvelles propositions. L'Aviron devrait également se séparer de Willie Du Plessis, à qui il reste un an de contrat, mais qui ne joue plus.

Sans compter l'actuel entraineur des trois-quarts, Vincent Etcheto qui était alors entraineur en chef du club bayonnais (2015-2017) et a annoncé le 24 décembre que son contrat n'était pas renouvelé.w