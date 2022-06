Pro D2 - Bayonne : "Que les joueurs d'expérience prennent leurs responsabilités" assure Joël Rey

Il a tout connu de "l'ère Bru" à l'Aviron Bayonnais, depuis 2018. Les victoires, les joies d'une montée, les défaites et le "traumatisme" de la descente la saison dernière après le match d'accession contre Biarritz sur la pelouse d'Aguiléra. Joël Rey, en charge des avants de Bayonne, évoque la confrontation contre Mont-de-Marsan, les enseignements de la saison régulière et l'état d'esprit du groupe bayonnais.

À trois jours de ce déplacement à Montpellier et de votre finale contre Mont-de-Marsan, quel est l'état d'esprit ?

Joël Rey : L'État d'esprit est très bon. Tout au long de l'année, on a espéré être là, on y est. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on s'était fixé. Ç'a été moins facile que prévu, mais bon, c'est ça le rugby et ce championnat de Pro D2. Personne nous a laissé la place. Il a fallu la saisir. On y est arrivé. Maintenant. À présent, il y a la finale, les joueurs sont comme pas mal de gens : ils attendent de savoir l'équipe pour être en forme. Ils sont tous positifs. Même des joueurs qui savent qui ne seront peut-être pas concernés par ce match-là font tout ce qu'il faut pour nous permettre de bien travailler.

Mont-de-Marsan, seule équipe que vous n'avez pas réussi à battre durant la saison régulière...

Il n'y a aucun doute possible. Mont-de-Marsan est la meilleure équipe, à la fin du championnat de Pro D2. Mais la force du rugby, c'est que ce n'est pas parce que tu es numéro un que tu termines champion, il faut encore faire des phases finales. C'est ce que j'adore. Ce qu'on a fait durant la saison régulière fait qu'on a encore une opportunité de gagner une fois Mont-de-Marsan, et ça peut être la plus importante.

Quels enseignements vous tirez des deux confrontations contre Mont-de-Marsan ?

J'avais trouvé les Montois au match aller (perdu 14-33, le 5 novembre), chez nous, bien en place défensivement et très très opportunistes. Ils nous ont contré, ont été très bons dans les contres et efficaces. La première des choses, c'est d'arriver à ne pas leur donner les mêmes occasions qu'ils ont eu ce jour-là. Ensuite, le match retour chez eux (défaite 15-13, le 1er avril)... Il faut une part d'efficacité, quand tu mènes au score. À la 65ᵉ je crois, on menait, on avait l'opportunité de garder le score, on ne l'a pas fait. Les joueurs trentenaires, d'expérience, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités à ce moment-là et dire par où repasser, pour savoir comment garder le score. Oui, il y a eu deux matches, mais je sais que la finale, ça sera quelque chose de totalement différent. Je suis sûr de moi.

Régulièrement, on a vu le staff sur le banc de touche demander les points alors que les joueurs prenaient la pénaltouche. Est-ce que pour cette finale, des consignes ont été passées au groupe ?

Alors là, je parle en mon nom, pas au nom de Yannick (Bru, ndlr). Je sais qu'avec Yannick, on en parle souvent, on dit qu'on voudrait les trois points, la pénalité plutôt que de taper en touche. Mais après, comme on dit, ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Moi, j'ai été un joueur. Quand tu prends la décision, même si ton entraîneur t'indique autre chose, c'est parce que tu le sens. Après, il faut marquer, c'est une certitude. Il faut prendre ses responsabilités. Pour moi, ce n'est pas un problème. Si les joueurs sentent une chose, il faut le faire. Maintenant, je sais que Yannick a mis les choses au clair (rires).

Cette finale, ce potentiel titre de champion de France et cette remontée en Top 14, est-ce qu'il y a derrière l'objectif aussi de laver ce qui s'est passé pendant le match d'accession de la saison dernière contre Biarritz ?

Oui, il y a eu l'access-match, c'est vrai. C'est un traumatisme, je l'admets, je le comprends. Il n'y a aucun problème. Moi, c'est surtout sur la saison qu'on a fait l'année dernière. Tout au long de la saison, on a montré qu'on pouvait lutter contre de très belles équipes, on a fait des résultats à Toulouse, à Toulouse, à Paris. On n'a pas montré qu'on était une petite équipe. On a gagné dix matches, on avait 42 points. Aujourd'hui, vous regardez les deux équipes en bas de classement, une des deux qui risque de rester (Brive) à 42 comme nous. Donc, on a été plus que présents dans notre objectif et ça s'est joué à peu de choses, c'est comme ça. C'est plutôt pour ça qu'on veut remonter. On s'est dit qu'avec les mêmes hommes, avec le même staff, avec quand même beaucoup de joueurs qui étaient avec nous l'année dernière et qui sont restés, Ugo Boniface, mais plein d'autres aussi. Ils voulaient, ils veulent que le club puisse remonter. C'est plutôt ça qui nous a animé tout au long de la saison. Ce n'est pas une frustration, c'est comme ça et c'est le sport. Mais c'est ce qui nous a animés. C'est parce qu'on n'a pas démérité et qu'on veut y revenir.