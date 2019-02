Pro D2 : Bayonne vainqueur à Bourg-en-Bresse (15-21) est le nouveau leader

Les Bayonnais de Peyo Muscarditz s'impose à Bourg-en-Bresse et prenne la place de leader

Bourg-en-Bresse, France

Que ce fut dur. Bayonne s'impose à Bourg-en-Bresse (15-21), ce vendredi 15 février, lors de la 21e journée de Pro D2, ce que seul Carcassonne avait réussit à faire cette saison. Une performance qui permet à l'Aviron de s'emparer de la première place du classement.

Mais c'est un petit Bayonne que l'on a vu au stade Verchère. Un Aviron certes dominateur en première période, mais en manque de réalisme et incapable de trouver la faille dans une défense de fer dressée par les Bressans, qui ne rejoignait les vestiaire qu'avec un petit avantage (10-3°

Pire. En seconde période, les Bayonnais ont manqué de maîtrisé, joué à côté de leur papier et donné le ballon pour se faire battre à des joueurs de l'Ain, réduits à 14 après une expulsion (52e) qui n'en demandaient pas tant et en profitaient pour inscrire 2 essais en 3 minutes et reprendre l'avantage (15-13).

Paradoxe ultime, dans la foulée d'une touche ultra dominatrice, c'est la mêlée bayonnaise en souffrance depuis le début de la saison qui sonnait la révolte en enfonçant le pack adverse (15-16, 66e). Et c'est le fantôme Metuisela Talebula qui assurait la victoire d'une interception (15-21) puis en sauvant sa ligne d'en-but en fin de rencontre

Bayonne gagne, Bayonne est leader, mais l'Aviron va devoir travailler et se remettre en question avant de recevoir Béziers jeudi 21 février.