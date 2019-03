Pro D2 : Bayonne veut "retrouver le goût de la victoire" face à Colomiers

Bayonne, France

D'abord la victoire. L'objectif est simple et clair. C'est Yannick Bru, le manager bayonnais, qui l'a fixé à ses hommes avant la réception de Colomiers ce vendredi 22 mars pour le compte de la 25e journée de Pro D2. Après deux revers successifs, les Bayonnais ne cherchent pas plus loin.

"On peut compter les uns sur les autres"

"Avant tout c'est retrouvé le chemin de la victoire", répond simplement l'ancien entraineur du XV de France quand on lui demande ce qu'il attend du match face au relégable columérin. Et de rappeler que l'Aviron n'a pris qu'un point lors des deux dernières rencontres. Deux déplacements dont "une contre-performance vraiment importante à Aurillac" qui ne passe pas.

Heureusement, le dernier voyage à Mont-de-Marsan, perdu de peu, est venu panser les plaies et ramener quelques certitudes : "on s'était donné rendez-vous sur le comportement, sur l'engagement et sur l'attitude, qui sont les fondements de ce que l'on veut faire. On sait que l'on peut compter les uns sur les autres là-dessus."

L'objectif Top 2 passe par Colomiers

Alors oui, Bayonne est sous pression mais, la déception d'une victoire à portée envolée en terre landaise digérée en début de semaine, elle s'est transformée en pression positive. _"On a envie de bien faire surtout_, affirme le centre Peyo Muscarditz, et se donner les clés du camion pour être dans les deux premiers en fin de championnat."

Si l'objectif officiel de l'Aviron, et notamment de ses entraîneurs, est de terminer à l'une des quatre premières places pour, au pire, recevoir un quart-de-finale à Jean-Dauger, les Bayonnais veulent voir plus haut. "C'est un challenge pour l'équipe, un moyen de mobiliser tout le monde et de _connaître le niveau de compétitivité de chaque joueur_", explique le vice-capitaine.

"Etre présents dans l'affrontement"

Une ambition qui passe par une victoire contre Colomiers. Face à l'avant dernier, Yannick Bru attend le même investissement qu'à Mont-de-Marsan, "avec un peu plus de précision, moins de ballons tombés, un peu plus de justesse aussi dans la lecture de certaines situations de jeu."

Mais au-delà de cette exigence technique, c'est sur l'état d'esprit, face à une équipe qui a besoin de points pour assurer son maintien, que l'ancien Toulousain attend ses hommes : "la grosse erreur serait de se focaliser sur la justesse technique. Colomiers c'est une équipe de combattants, très valeureuse, que l'on a battu de très peu à l'aller avec un coup de pouce du destin. Avant tout il faudra être présents dans l'affrontement."

Le retour de Johnny Beattie "comme un début"

Pour ce match de haute importance, les Bayonnais pourront compter sur 3 joueurs de retour de blessure. Outre Peyo Muscarditz dont l'importance au centre n'est plus à démontrer, les ciels et blancs enregistrent le retour de l'ailier Arthur Duhau (clavicule) et du 3e ligne Johnny Beattie qui n'ont plus joué depuis 4 mois.

L'international écossais, victime de blessures musculaires à répétition, connait une saison blanche (4 matchs). Il revient particulièrement motivé, avec la seule ambition de prendre du plaisir en retrouvant le groupe et de l'aider à grandir. L'apport de l'ancien capitaine, sauteur en touche, est bienvenu pour un Aviron diminué dans ce secteur.

Les équipes

Malgré les retours, Bayonne est encore privée de nombre joueurs cadres. Outre Ducat, Collet, Thiery et Baget (saisons terminées), Jané (mollet), Koster (commotion), Barthélémy (cuisse), Ayarza (cheville), Tisseron (lombalgie) et Bustos Moyano (cheville) sont absents.

Aretz IGUINIZ Torsten VAN JAARSVELD Toma TAUFA Abdellatif BOUTATY Evrard OULAI Johnny BEATTIE Antoine BATTUT (cap) Filimo TAOFIFENUA Guillaume ROUET Tristan TEDDER Arthur DUHAU Peyo MUSCARDITZ Sean ROBINSON Latu LATUNIPULU Aymeric LUC

Remplaçants : 16. Gregory ARGANESE, 17. Ugo BONIFACE, 18. Tom DARLET, 19. Baptiste HEGUY, 20. Emmanuel SAUBUSSE, 21. Manuel ORDAS, 22. Yan LESTRADE, 23. Luc MOUSSET

Aviron Bayonnais / Colomiers, match à vivre dès 20h sur France Bleu Pays Basque et francebleu.fr. Coup d'envoi à 20h30